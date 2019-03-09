به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید طی بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) میزبان «ژایر بولسونارو» همتای برزیلی خود خواهد بود.

موضوع دیدار طرفین طیف وسیعی از مسائل آمریکای لاتین از جمله بحران ونزوئلا عنوان شده است.

فرصت‌های همکاری نظامی، تبیین سیاست‌های تجاری و مبارزه با جرایم فراملی، از دیگر محورهای گفتگوی رؤسای جمهور ۲ کشور عنوان می‌شود.

گفتنی است بولسونارو به ترامپ برزیل ملقب است و از زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری، با همتای آمریکایی همراهی خوبی داشته است که از آن جمله می‌توان به زیر سوال بردن مشروعیت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، استقبال از ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک برزیل و همچنین برنامه سفر به رژیم صهیونیستی اشاره کرد.