۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۶

نبیه بری:

معاون وزیر خارجه آمریکا به دنبال تفرقه افکنی میان لبنانی ها است

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که معاون وزیر خارجه آمریکا که به تازگی به بیروت سفر کرده به دنبال تفرقه افکنی میان مردم این کشور و تحریک آنها علیه یکدیگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدیار، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در خصوص سفر «دیوید ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا به لبنان گفت: ساترفیلد همچنان به دنبال تفرقه افکنی میان لبنانی‌ها و تحریک آنها علیه یکدیگر است. وی هم چنان به اقدامات تحریک آمیز خود علیه حزب الله ادامه می‌دهد.

بری تاکید کرد: به همین دلیل من با وی دیدار نکردم. ما پیشتر نیز بایکدیگر دیدار داشته و در خصوص تعیین مرزهای آبی لبنان به مشکل برخوردیم.

وی تصریح کرد: ساترفیلد از منافع اسرائیل دفاع می‌کند.

ساترفیلد به تازگی درسفری از پیش اعلام نشده به لبنان رفته بود.

