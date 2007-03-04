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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۴۳

مدیر نشر مفید در گفتگو با مهر :

برگزاری نمایشگاه در یک مکان واحد به نمایشگاه کتاب ارزش می دهد

برگزاری نمایشگاه در یک مکان واحد به نمایشگاه کتاب ارزش می دهد

برگزاری نمایشگاه در یک مکان واحد ، حتی اگر مشکلاتی هم به همراه داشته باشد به نمایشگاه کتاب تهران ارزش می دهد .

حسن فیروزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : ارزش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و وجهه بین المللی آن هم برای جمهوری اسلامی به همین شکل است . ظاهرا هیچ مشکلی برای برگزاری نمایشگاه در محل سابق وجود ندارد و فکر می کنم که این تصمیم با بحث کارشناسی گرفته نشده است .

وی افزود : انجمن اسلامی ناشران تهران هفته قبل بحثی در مورد برگزاری بخش داخلی نمایشگاه در محل مصلی تهران انجام دادند و قرار است این بحث ها را در چهارشنبه همین هفته هم دنبال کنند .

مدیر نشر مفید خاطرنشان کرد : مسئولین هرساله در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب ناشران و مردم را غافلگیر می کنند و هر بار اعلام می کنند که نمایشگاه در مصلی یا جای دیگری برگزار می شود ولی در نهایت اعلام می کنند که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی است .

وی تصریح کرد : شاید مسئولین می خواهند برای وجاهت جمهوری اسلامی بخش خارجی را ارزش بیشتری بگذارند و برای همین نمایشگاه بین المللی را به آنها اختصاص داده اند .

کد مطلب 456276

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