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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۰

بهرنگ توفیقی در گفتگو با مهر:

ساخت «برسر دوراهی» در نوروز هم ادامه دارد/ نحوه انتخاب بازیگر

ساخت «برسر دوراهی» در نوروز هم ادامه دارد/ نحوه انتخاب بازیگر

بهرنگ توفیقی کارگردان «بر سر دوراهی» بیان کرد که تولید و تصویربرداری این سریال در ایام نوروز هم به طول می‌انجامد.

بهرنگ توفیقی کارگردان سریال «بر سر دوراهی» که این روزها در حال تصویربرداری است، درباره ساخت این سریال نوروزی به خبرنگار مهر گفت: من پیش از این سریال‌های مناسبتی در ماه رمضان داشته‌ام و اکنون خیلی خوشحالم که برای اولین بار در باکس نوروزی سریال دارم.

وی با اشاره به مشکلات تولید این سریال که همزمان با اول نوروز روی آنتن شبکه دو می‌رود، عنوان کرد: ما تولید این کار را خیلی دیر شروع کردیم و دوست داشتم تأمل بیشتری داشتیم تا بتوانیم در فضای کار قرار بگیریم ولی سریال را در اواسط بهمن شروع کردیم که با نوعی فشردگی همراه شد.

توفیقی درباره بازه زمانی تولید و اینکه تصویربرداری سریال تا چه زمانی طول می‌کشد، توضیح داد: ما ریتمی را برای این کار در نظر گرفتیم و به همین دلیل فکر می‌کنم تا روز آخر پخش و در ایام نوروز درگیر تصویربرداری و مراحل مختلف تولید سریال هستیم.

کارگردان «پدر» درباره انتخاب نقش‌ها در سریال «بر سر دوراهی» اظهار کرد: اقتضای خود نقش‌ها باعث شد سراغ این بازیگران برویم، ما احساس کردیم این ترکیب درست است و به همین دلیل این افراد را انتخاب کردیم.

توفیقی در بخش دیگر با اشاره به یک پروژه دیگر در شبکه نمایشی گفت: پروژه دیگری با حامد عنقا داریم که بعد از ساخت این سریال سراغ آن می‌رویم.

سریال «بر سر دوراهی» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی برای پخش در ایام نوروز ۹۸ از شبکه دو ساخته می‌شود و بازیگرانی چون میترا حجار، حمید گودرزی و افسانه چهره‌آزاد از جمله بازیگران این سریال هستند.

کد مطلب 4562761
عطیه موذن

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