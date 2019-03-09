کمیسران عالی هند و پاکستان به محل ماموریت خود باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «اجی بساریه» کمیسر عالی هند در پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد.

به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، «سهیل محمود» کمیسر عالی پاکستان در هند نیز امروز راهی دهلی نو می‌شود.

لازم به ذکر است که یک روز بعد از حمله ۱۴ فوریه در منطقه «پلواما» در کشمیر تحت کنترل هند، دهلی نو ضمن متهم کردن پاکستان به دست داشتن در این حمله کمیسر عالی خود را از پاکستان فراخواند.

با بالا گرفتن تنش‌ها بین هند و پاکستان، اسلام آباد نیز در تاریخ ۱۸ فوریه کمیسر عالی خود را از هند فراخواند.

به گفته رسانه‌های پاکستان، سهیل محمود در حال فراهم کردن شرایط لازم جهت برگزاری اولین اجلاس مقامات هند و پاکستان در مورد کریدور مرزی «کرتارپور» است که قرار است در ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) برگزار شود.

این اجلاس در «واهگه» پشت نقطه صفر مرزی هند و پاکستان در خاک هند برگزار خواهد شد و اجلاس بعدی طرفین در تاریخ ۲۸ مارس (۱۹ اسفند) پشت نقطه صفر مرزی واهگه در خاک پاکستان برگزار خواهد شد.

گذرگاه مرزی کرتارپو منطقه «گورداسپور» هند را به معبد سیک‌ها در منطقه «کرتارپور» پاکستان وصل می‌کند.

در آگوست سال جاری میلادی فرمانده ارتش پاکستان با بازگشایی گذرگاه مرزی کرتارپور و لغو روادید زائران سیک موافقت کرد.

از سال ۱۹۸۸ میلادی قرار بود این گذرگاه مرزی برای زائران سیک افتتاح شود اما به دلیل اختلافات هند و پاکستان به تعویق افتاد.

سیک به زبان پنجابی به معنی شاگرد است. آئین سیک در بین ادیان اصلی جهان، از تازه‌ترین آنهاست که در سده پانزدهم میلادی در منطقه پنجاب از شبه‌قاره هند بنیان نهاده شد.

این آئین با بیش از ۲۵ میلیون پیرو، پنجمین دین سازمان‌یافته جهان است.