پروازهای فوق العاده در فرودگاه ایلام برقرار می شود

علی متانت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرودگاه شهدای ایلام برای نوروز ۹۸ در صورت وجود مسافر، جابجایی مسافران نوروزی در این فرودگاه به صورت پرواز ویژه و فوق العاده انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم مسافران از ۱۵ اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروز به صورت ۲۴ ساعته فرودگاه آماده خدمات رسانی به مسافران است.

متانت عنوان کرد: همه ساله بیشترین حجم مسافران از ۱۵ اسفند تا ۲۹ اسفندماه است و از اول تا هشتم فروردین ماه از حجم مسافران کاسته می‌شود.

وی بیان داشت: اما دوباره از نهم فرودین تا پایان تعطیلات نوروز به حجم مسافران افزوده می‌شود.

وی افزود: ۴۰ الی ۵۰ درصد پروازها از کشور همسایه عراق به استان انجام می‌شود.