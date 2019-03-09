یخ زدگی در محورهای مواصلاتی کردستان/ممنوعیت تردد کامیون های کشنده

سرهنگ محمد عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته بارش شدید برف و کولاک را در گردنه‌ها و ارتفاعات سطح استان شاهد بودیم که همین امر باعث اخلال در تردد خودروهای عبوری شد.

وی افزود: در حال حاضر نیز علیرغم اینکه بارش‌ها قطع شده، اما کاهش دما و سرمای هوا باعث یخ زدگی سطح جاده‌های بین شهری استان شده و تردد در گردنه‌های کردستان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

جانشین رئیس پلیس راه‌های استان کردستان ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در مسیر سنندج – همدان تردد خودروهای عبوری با مشکل مواجه شده، تردد کامیون‌های کشنده تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

عبدالملکی یادآور شد: از شهروندان و مسافران درخواست داریم از سفرهای غیر ضروری جدا پرهیز کنند و در صورت اجبار در سفر حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند در غیر این صورت از تردد آنها در محورهای مواصلاتی بین شهری جلوگیری می‌شود.