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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۷

جانشین رئیس پلیس راه های استان کردستان خبرداد:

یخ زدگی در محورهای مواصلاتی کردستان/ممنوعیت تردد کامیون های کشنده

یخ زدگی در محورهای مواصلاتی کردستان/ممنوعیت تردد کامیون های کشنده

سنندج - جانشین رئیس پلیس راه های استان کردستان گفت: با توجه به اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت گذشته چند درجه کاهش یافته ، در حال حاضر بیشتر راه های مواصلاتی استان دچار یخ زدگی شده است.

سرهنگ محمد عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته بارش شدید برف و کولاک را در گردنه‌ها و ارتفاعات سطح استان شاهد بودیم که همین امر باعث اخلال در تردد خودروهای عبوری شد.

وی افزود: در حال حاضر نیز علیرغم اینکه بارش‌ها قطع شده، اما کاهش دما و سرمای هوا باعث یخ زدگی سطح جاده‌های بین شهری استان شده و تردد در گردنه‌های کردستان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

جانشین رئیس پلیس راه‌های استان کردستان ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در مسیر سنندج – همدان تردد خودروهای عبوری با مشکل مواجه شده، تردد کامیون‌های کشنده تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

عبدالملکی یادآور شد: از شهروندان و مسافران درخواست داریم از سفرهای غیر ضروری جدا پرهیز کنند و در صورت اجبار در سفر حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند در غیر این صورت از تردد آنها در محورهای مواصلاتی بین شهری جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 4562768

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