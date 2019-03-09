برف و کولاک محورهای مواصلاتی استان قزوین را فرا گرفت

قدرت الله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه با تغییرات شرایط جوی مدیریت بحران در استان در آماده باش کامل است و با استفاده از نیروهای امدادی در صورت نیاز به یاری مسافران خواهد شتافت.

وی بیان کرد: نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اورژانس، امدادگران جمعیت هلال احمر و آتش نشانی، پلیس راه در آماده با ش کامل هستند و با استقرار در جاده‌ها نسبت به خدمت رسانی اقدام می‌کنند.

مهدی خانی تصریح کرد: هم اکنون در گردنه سلطان بلاغ در محدوده آوج بارش برف و کولاک و همچنین در جاده نیکویه به سمت ضیا آباد، گردنه کوهین، آزاد راه قزوین به رشت و جاده پایین این آزاد راه شاهد کولاک هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: از روز گذشته ۶ مسیر روستایی در الموت، ۲۳ مسیر در طارم، ۴۰ مسیر در کوهین، ۳۵ مسیر در آوج و ۱۵ مسیر در تاکستان مسدود شده که با حضور راهداران بازگشایی مسیرها آغاز شده است.

وی گفت: در برخی از مناطق هم برای بازگشایی مسیرهای روستایی منتظر پایان یافتن و یا کاهش کولاک هستیم.

مهدیخانی افزود: دیشب به ۲۰ نفر در محور هجیب و کوهین در پایگاه‌های هلال احمر اسکان داده شدند.

وی اظهار داشت: همچنین ۵۴ خودرو هم که در مسیرهای فرعی گرفتار در برف بودند امداد رسانی شدند.