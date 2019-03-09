امسال بالای ۹۰۰ هزار هنرآموز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش شامگاه گذشته در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش‌های آموزش مهارتی» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت، با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه کار و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: قانون نظام جامع آموزش و تربیت مهارتی و فنی و حرفه ای نیز مصوب شده تا یک وحدت جدی را ایجاد کند.



وی افزود: امسال با سه ساله شدن هنرستان‌ها، ۳۲۰ هزار نفر به جمع هنرآموزان ما اضافه شد. طی سه سال اخیر ۶۰۰ هزار دانش آموز داشتیم که به بالای ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.



مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آمار پذیرش و ثبت نام ما در پایه دهم ۳۷ درصد در سال جاری بود، گفت: قرار است تا پایان برنامه ششم به نرخ ۵۰ درصد برسیم که الزاماتی نیاز دارد.



وی با اشاره به تغییرات سریع تکنولوژی و گستردگی در حوزه مشاغل گفت: اگر قرار است به آمار ۵۰ درصدی برسیم و آموزش‌ها هم با کیفیت باشند تعامل بین دستگاهی بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. مشوق‌های بیمه‌ای و کارفرمایی برای افزایش جذب فارغ‌التحصیلان نیز لازم است. ۷۰ درصد مشاغل توسط افراد با مدرک پیش دانشگاهی پر شده است.