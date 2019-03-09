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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۵

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران:

۱۷۰ تن مرغ گرم در مازندران توزیع می شود

۱۷۰ تن مرغ گرم در مازندران توزیع می شود

ساری - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از افزایش چهار برابری عرضه مرغ گرم برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: ۱۷۰ تن مرغ گرم در استان توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلچوب با اشاره به اینکه این میزان افزایش عرضه مرغ در روز شنبه ۱۸ اسفند نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته است، افزود: شنبه ۱۸ اسفند ۱۷۰ تن مرغ گرم با نرخ مصوب دولتی در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: هم استانی‌های عزیز می‌توانند مرغ گرم تنظیم بازار را در بیش از ۱۰۰ فروشگاه بزرگ و واحدهای صنفی منتخب از رامسر تا گلوگاه تهیه کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه این روند تا نوروز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی‌های میان دستگاه‌ها مشکلی در تأمین و توزیع مرغ گرم وجود ندارد.

به گفته وی، در این طرح زنجیره‌های تولید و اتحادیه مرغداران مشارکت می‌کنند تا در تولید و عرضه مرغ گرم مشکلی به وجود نیاید.

کد مطلب 4562776

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