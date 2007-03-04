گوشه گیری افراطی بارزترین علامت افسردگی در کودکان است

دکتر میترا حکیم شوشتری ، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان داده است که افسردگی در کودکان و نوجوانان نیز با افسردگی در بزرگسالان شباهت بسیاری دارد.

وی پیرامون علائم افسردگی در کودکان توضیح داد: بالا بودن میزان تحریک پذیری ، کاهش اعتماد به نفس ، بی‌تفاوتی ، سطح پایین انرژی ، گوشه ‌گیری اجتماعی ، آشفتگی های خوردن و خوابیدن از بارزترین علائم و نشانه‌ های افسردگی در این گروه سنی است.

حکیم شوشتری تصریح کرد: همچنین علاوه بر عوامل ژنتیک و فیزیولوژیک عوامل استرس زای اجتماعی از قبیل ناهماهنگ بودن و آشفتگی در خانواده ، طلاق ، مورد آزار و بی‌توجهی واقع شدن، شکست تحصیلی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ضعیف و داغدیدگی می‌تواند بر خلق کودک و ابتلا به افسردگی در او تاثیر گذار باشد.

به گفته وی ، اختلال افسردگی در کودکانی که قبل از سن مدرسه هستند بسیار نادر است اما بر اساس تحقیقی در این زمینه ۲ درصد بچه‌ های دبستانی اختلال افسردگی شدید دارند.

این روانپزشک با بیان اینکه مطالعات معدودی وجود دارد که دلالت بر مفید بودن داروهای ضد افسردگی در کودکان و نوجوانان داشته باشد ، تاکید کرد: مصرف داروهای ضد افسردگی در این گروه سنی می بایست بر پایه استانداردهای درمانی بالینی استوار باشد.

این فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوان ، در رابطه نحوه درمان افسردگی کودکان یادآور شد: در این زمینه درمان دارویی همراه با روش های مخصوص روان درمانی در کودکان و نوجوانان نظیر بازی درمانی ارزش بسیاری داشته و پیشگیری مؤثرتری در خودکشی آنان در سنین بعدی دارد.