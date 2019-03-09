برنامه ۲ معاونت وزارت علوم برای حمایت ویژه از ۵ دانشگاه

محمد تقی نظر پور در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری معاونت اداری مالی و معاونت آموزشی وزارت علوم از طرح کلان اقتصاد مقاومتی پروژه ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین‌المللی خبر داد و افزود: برنامه‌ای توسط این دو معاونت برای حمایت از طرح مذکور در دست تهیه است.

وی گفت: پروژه ارتقای ۵ دانشگاه برتر و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی یکی از برنامه‌های بسیار حساسی است که وزارت علوم بر روی آن کار می‌کند، باید کمک کنیم به درستی این اتفاق رخ دهد.

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: ما در ابتدای مسیر هستیم و باید باهم همکاری داشته باشیم و منابع این طرح را تأمین کنیم تا در مدت کوتاهی به اهداف این طرح دست یابیم.

وی ادامه داد: برای طرح مذکور اعتباری پیش بینی شده و این اعتبار را باید ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده تلقی کنیم و اگر نیاز است کمک کنیم تا افزایش اعتبار نیز رخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پروژه ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین‌المللی یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم است که در برخی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر در حال پیاده سازی است.