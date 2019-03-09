سقوط بهمن در منطقه اورامان/روستاهای کردستان در احاطه برف

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سقوط بهمن در مسیر سروآباد – پاوه باعث ایجاد اختلال در تردد و عبور و مرور خودروهای عبوری شده و با توجه به اینکه این حادثه تازه به وقوع پیوسته هنوز اطلاعات دقیقی از شرایط این منطقه در دست نیست.

وی افزود: تیم‌های راهداری این مرکز به منطقه اعزام شده‌اند که با توجه به اینکه در این منطقه هنوز هم شاهد بارش برف و کولاک هستیم، رسیدن به آنجا زمان‌بر است و قطعاً مشکلاتی در این محور شکل گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر نیز در تمامی مسیرهای منتهی به بیجار شاهد بارش شدید برف و کولاک هستیم و تردد در این محورها دچار مشکل شده است.

زندی ادامه داد: در دیگر محورهای مواصلاتی استان کردستان نیز شاهد یخ زدگی و لغزندگی سطح جاده‌ها هستیم و تردد در گردنه و ارتفاعات با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش شدید برف بوده‌ایم، پیش بینی می‌شود بیشتر جاده‌های روستایی استان کردستان در احاطه برف بوده و مسدود باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان گفت: در حال حاضر تیم‌های راهداری برای بررسی منطقه و جاده‌های روستایی اعزام شده‌اند و هنوز گزارش تعداد روستاهای گرفتار در برف اعلام نشده است.

زندی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت راهداران طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در شبانه روز گذشته راهداران کردستانی هفت هزار و ۱۴۹ کیلومتر عملیات برف روبی انجام داده‌اند و یک هزار و ۶۳۴ ماشین گرفتار در برف را رهاسازی کرده و ۱۱۲ نفر را نیز اسکان داده‌اند.