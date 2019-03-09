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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۵

در بدو ورود به استان سمنان؛

جهانگیری به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

جهانگیری به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

آرادان - اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بدو ورود خود به استان سمنان و پس از استقبال از سوی مسئولان، در شهرستان آرادان به ۳ هزار شهید دیار قومس، ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح شنبه در آغاز سفر رسمی خود به استان سمنان پس از ورود به آرادان و استقبال از سوی مسئولان، به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای گمنام استان و شهرستان آرادان ادای احترام کرد.

در این مراسم امیر حاتمی وزیر دفاع و حجتی وزیر کشاورزی جهانگیری را همراهی می‌کنند.

جهانگیری در سخنانی کوتاه در این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، گفت: امروز امنیت ما مرهون فداکاری شهدای گرانقدر است.

وی روز شهید را نیز گرامی داشت و بیان کرد: باید قدردان شهدای انقلاب اسلامی باشیم که راه سعادت و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به ما نشان دادند.

جهانگیری در این سفر سه طرح صنعتی و معدنی را در استان سمنان افتتاح خواهد کرد.

کد مطلب 4562809

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