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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۸

حضور زلاتکو کرانچار در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال

حضور زلاتکو کرانچار در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال

جلسه کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال با حضور زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید و مهدی تاج رئیس فدراسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

محور این نشست که در آن زلاتکو کرانچار، سرمربی تیم امید هم شرکت داشت، بررسی آخرین وضعیت این تیم در آستانه برگزاری مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ در تهران بود.

کرانچار در آغاز این نشست، با تقدیر از حمایت‌های صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال از تیم امید در ماه‌های اخیر، ضمن اشاره به همراهی ویژه باشگاه‌ها با این تیم روند موجود را مثبت ارزیابی کرد.

سرمربی تیم امید همچنین با تقدیر از حمایت‌های رسانه‌ها در این مدت ابراز امیدواری کرد که این تیم در نخستین روزهای سال جدید با همراهی مردم و حمایت علاقه مندان فوتبال در تهران مقابل حریفانش به میدان برود و از شرایط میزبانی به بهترین شکل بهره ببرد.

رئیس فدراسیون فوتبال هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تداوم حمایت از تیم ملی امید ابراز امیدواری کرد پس از سال‌های متمادی تیم ملی امید کشورمان به المپیک صعود کند.

کد مطلب 4562811

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