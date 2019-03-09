رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهسازی و نوسازی مبلمان شهری منطقه یک کرمان اظهار کرد: این اقدامات در راستای زیبا سازی معابر و بوستان‌های شهر کرمان از سه ماه پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به نصب وسایل بازی کودکان در پارک‌های شورا، سده و مهدیه اشاره و تصریح کرد: درآستانه سال جدید، نواقص بوستان‌ها و پارک‌های منطقه مورد بازبینی قرار می‌گیرند و رفع می‌شوند.

شهردار منطقه یک کرمان، همچنین از بهسازی و زیباسازی فضای سبز حاشیه میدان ابوالفضل خبر داد و افزود: زیباسازی منظر شهری با شستشوی نماها، جداول و تابلوهای راهنما نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: ایمن سازی کانال آب‌های سطحی بلوار شهدای خانوک، بهسازی و زیبا سازی میدان گنجعلی‌خان، زیرسازی و آسفالت کوچه‌های بلوار آیت الله خامنه ای و تکمیل پروژه بهسازی و زیباسازی میدان بسیج از جمله اقدامات شهرداری منطقه یک درآستانه سال جدید است.

خیاط زاده، از لکه گیری و ترمیم فرش موزائیک پیاده‌روهای سطح منطقه خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال نو تنظیف معابر به طور ویژه در دستور کار قرار دارد به طوری که با فعال شدن نیروهای ۱۳۷ شهرداری، معابر بیشتری از منطقه تحت پوشش قرار می‌گیرد و جمع آوری زباله در خیابان‌های اصلی شهر و همچنین بافت قدیم طبق روال همیشگی به صورت خاص و هر شب انجام می‌شود