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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۲

فرود کپسول فضایی «اسپیس ایکس» را تماشا کنید

فرود کپسول فضایی «اسپیس ایکس» را تماشا کنید

روز گذشته کپسول «کرو دراگون» متعلق به اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد. این کپسول به طور آزمایشی به فضا ارسال شده بود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته کپسول «کرو دراگون» متعلق به شرکت اسپیس ایکس پس از مأموریت آزمایشی چند روزه فضایی به زمین بازگشت.

این کپسول که همراه یک مانکن و تجهیزات فنی به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شده بود، در فاصله ۲۸۰ مایلی ساحل فلوریدا در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد.

الون ماسک، مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس قبلاً درباره مراحل پایانی این مأموریت آزمایشی اظهار نگرانی کرده بود. اما با وجود این نگرانی‌ها فرود کپسول طبق برنامه‌ریزی انجام شد.

به هرحال قرار است این کپسول فضانوردان را از خاک آمریکا به ایستگاه فضایی بین‌المللی ببرد. علاوه بر آن ارسال این کپسول گام مهمی در ارسال توریست‌ها به فضا به حساب می‌آید.

کد مطلب 4562814
شیوا سعیدی

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