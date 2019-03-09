تحکیم اقتدار دفاعی نتیجه هم افزایی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان و معاونین نهاجا با تمجید از نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن به ویژه طی سال‌های اخیر در پشتیبانی از محور مقاومت، گفت: به فضل الهی امیدواریم این نیروی غیرتمند و خوشنام با بهره‌گیری از نیروهای جوان و متخصص خود همچنان راه پر افتخار گذشته را ادامه داده و در عرصه مأموریت‌های خطیر و راهبردی محوله بدرخشد.

وی با اشاره به آغاز حرکت نهاجا در مسیر ساخت نیروی هوایی تراز نظام و انقلاب اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴، بر اهمیت تلاش نسل فعلی نیروی هوایی در تهیه سند قدرت هوایی برای پاسخ گویی مقتدرانه به تهدیدات آینده تاکید کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه رشد پروازهای عملیاتی و تاکتیکی نهاجا و همچنین دستاوردهای چشمگیر در افزایش برد، دقت و هوشمند سازی موشک‌ها و شبیه سازها را حائز اهمیت و درخور تقدیر برشمرد و خاطر نشان کرد: هم افزایی بین ارتش و نیروهای مسلح بحمدالله نتیجه بخش بوده و پیامدهای این تعامل و هماهنگی، تحکیم اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور را سبب شده است.

سرلشکر باقری در پایان، حضور خود در نهاجا را به یاد ماندنی توصیف و نگهداشت، تربیت و آموزش نیروی انسانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و انقلابی و رفتار و مشی بزرگوارانه و برادرانه را مقوله‌ای مهم و غفلت ناپذیر قلمداد و ضرورت هماهنگی، همکاری و همراهی فرماندهی، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در مجموعه نیروهای مسلح از جمله در نیروی هوایی ارتش در این راستا را مورد تاکید قرار داد.