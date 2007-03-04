کمیته مشترک اسلام و مسیحیت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاقصی آنلاین، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و عطا حنا رئیس اسقفهای ارتدکس خبر از تشکیل کمیته اسلامی و مسیحی برای دفاع از قدس و مقدسات دادند.

عطا حنا در نشست خبری که دیروز شنبه در رام الله فلسطین برگزار شد، گفت: هدف از تشکیل این کمیته هماهنگی و فعال سازی مؤسسات و سازمانهای مشخص در امور قدس در داخل سرزمین اشغالی و در خارج از آن است تا از این شهر که در معرض خطر و تهدید اسرائیل قرار دارد، حمایت شود.

وی با بیان اینکه برای دفاع از شهر قدس باید رهبران دینی، علما و شخصیتهای ملی فلسطین به این کمیته بپیوندند، اظهار داشت: شهر قدس به تلاشها و حمایتهای همگان نیاز دارد.

رئیس اسقفهای ارتدکس افزود: تعرض به مسجدالاقصی باعث شده تا مسلمانان و مسیحیان یکپارچه به تشکیل این کمیته اقدام کنند، چرا که صدای فلسطینیان، اعراب، مسلمانان و مسیحیان مشترک است و در مبارزه با تعرضات اسرائیل در شهر قدس بالا می رود، همچنین بیانیه هایی که در این زمینه از سوی مسلمانان و مسیحیان صادر می شود، یکسان است.

وی در ادامه تصریح کرد: شهر قدس بخشی از آسمان بر روی زمین است و امانتی بر عهده ماست، به ویژه اینکه اسرائیل با اقدامات خود سعی در تعرض به روح مسلمانان و مسیحیان دارد.

در این نشست خبری شیخ تیسیر تمیمی با محکوم کردن حفاریها و تخریب مسجدالاقصی یاد آور شد: ساختمان باستانی و تاریخی که به عصرهای اسلامی باز می گردد در معرض تخریب و ویرانی قرار دارد و رژیم اسرائیل طی اقدامات خود سعی در ویرانی مسجدالاقصی و یهودی سازی شهر قدس داشته است، به طوری که در بخش شرقی شهر تعداد یهودیان به 180 هزار نفر می رسد .

دکتر حسن خاطر مؤلف دانشنامه قدس و مسجدالاقصی بیانیه تشکیل "کمیته اسلامی - مسیحی برای دفاع از قدس و مقدسات" را قرائت کرد و گفت: این جبهه غیر دولتی است و برای هر شخص و مؤسسه ملی مشخصی برای دفاع از این مسئله گشوده است. حکومت اشغالگر اسرائیل با اقدامات و تدابیر خود سعی در دشمنی با قدس دارد که به بر انگیخته شدن احساسات دینی برای دفاع از آثار باستانی مقدس منجر می شود.