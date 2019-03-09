به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: طبق آخرین گزارش‌ها تا این لحظه ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج - تهران حدفاصل پل کلاک تا گرمدره سنگین است.

وی ادامه داد: در استان‌های اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، مازندران، مرکزی و همدان بارش برف و باران و همچنین در استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گیلان بارش باران را شاهد هستیم.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در استان‌های اردبیل، خراسان جنوبی و شمالی، زنجان و لرستان مه گرفتگی و در استان‌های کرمان و یزد باد و گرد و خاک را شاهد هستیم.

سرهنگ رحمانی گفت: جهت تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر کشور به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

وی افزود: محور شریانی بدره - دره شهر واقع در استان ایلام و محورهای غیر شریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود، پونل - خلخال، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه، رویان - بلده و چاهان - زرآباد تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.