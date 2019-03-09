کلاف سردرگم میزبانی بازی فینال والیبال / چالش جدید مدیریت «داوری»

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال به ایستگاه پایانی رسیده است و دو تیم سایپا تهران و شهرداری ورامین برای کسب عنوان قهرمانی تلاش خواهند کرد.

طبق اعلام سازمان لیگ والیبال قرار بود مسابقات نهایی به میزبانی تبریز برگزار و استارت رقابت‌ها از ۲۰ اسفند ماه سال جاری زده شود اما در فاصله چند روز تا تاریخ اعلام شده، منوچهر پورحسن (سرپرست سازمان لیگ) در گفتگو با مهر خبر از تغییر میزبانی تبریز داد و سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را به عنوان میزبان مرحله نهایی معرفی کرد.

پورحسن مدعی شد از ابتدا نیز آزادی گزینه نخست برای میزبانی بوده اما چون سالن در اختیار مسابقات سوارکاری بوده با تبریز نیز هماهنگی‌های لازم انجام شد تا در صورت مهیا نشدن شرایط آزادی، فینال در تبریز برگزار شود.

صحبت‌های پورحسن در حالی مطرح شده که در تاریخ ۰۸/‏۱۲/‏۹۷‬ نامه‌ای از سوی سازمان لیگ به مدیرعامل باشگاه‌ها ارسال و تبریز را به عنوان میزبان معرفی و حتی تاریخ برگزاری مسابقات مشخص است. حال تصمیم فدراسیون تغییر کرده است! علاوه بر تغییر میزبان تاریخ دقیق مسابقات نیز مشخص نیست!

پیمان اکبری، سرمربی تیم والیبال سایپا نیز در گفتگو با مهر از عدم رضایت مسئولان باشگاه برای میزبانی تهران خبر داد و اعلام کرد در صورت میزبانی تهران در فینال حضور نخواهیم داشت.

مسابقات لیگ برتر والیبال امسال با حواشی مختلف از جمله فشردگی رقابت‌ها، حواشی داوری و عدم استفاده از ویدئو چک ایرانی در اکثر مسابقات همراه بود که در هفته‌های اخیر منجر به بروز جنجال و درگیری هم شد. حال میزبانی فینال مسابقات به چالش جدید فدراسیون با مدیریت افشین داوری تبدیل شده است و باید دید تدبیر فدراسیون در برابر موضع‌گیری باشگاه سایپا چیست. آیا فدراسیون بار دیگر تصمیم خود را تغییر خواهد داد و تبریز میزبان خواهد شد؟