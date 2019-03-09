۲ پارک مشارکتی در کرمان در دست احداث است

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر دو پارک مشارکتی «بهارستان» و «پارک بلوار جمهوری» جنب برج ماهان در منطقه دو در دست احداث است.

وی از احداث پارک مشارکتی بهارستان (حدفاصل کوچه‌های یک تا پنج بهارستان) خبر داد و گفت: مساحت این پارک هزار و ۸۰۰ مترمربع است.

سعیدی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی احداث پارک بهارستان، افزود: در حال حاضر عملیات جدول‌گذاری، بتن ریزی آبنماها، خاکریزی فضای سبز و نصب پایه‌های روشنایی پارک انجام شده و عملیات فرش موزائیک آن در دست انجام است.

شهردار منطقه دو کرمان با بیان اینکه پارک بلوار جمهوری، جنب برج ماهان (بعد از سه راهی هوانیروز) نیز با دو هزار و ۲۰۰ مترمربع مساحت با مشارکت اهالی در حال ساخت است، افزود: این پروژه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قبل از سال جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه ساخت پارک‌های مشارکتی توسط اهالی محل و بخشی توسط شهرداری منطقه تأمین می‌شود، از مشارکت شهروندان ساکن در این منطقه در راستای احداث پارک و فضای سبز تقدیر کرد.