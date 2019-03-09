موسیقی سور و سرنا برگرفته از آثار و فرهنگ نیاکان ما است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی جمعه شب در آئین اختتامیه جشنواره سور، سرنا و زندگی در شهر تیرور ضمن تشکر از همه دست اندرکاران و مجریان این برنامه گفت: جشنواره سور، سرناوزندگی یک جشنواره محلی وسنتی است و سبب افتخاری برای همه هنر مندان این منطقه خواهد شد که این برنامه فرهنگی مورد نیاز اجتماع تداوم پیدا کند.

رضایی بیان داشت: سور، سرنا و زندگی تنها به بررسی انواع موسیقی نمی‌پردازد بلکه کتابی را باز می‌کند که ازز نیاکان ما تاکنون به عنوان یک اثر ماندگار باقی مانده و راز ورمزهای جذابی را می‌توان در ذره ذره آثار ارائه شده دید.

محقق وپژوهشگر هرمزگانی با اشاره به اینکه مدتی قبل مبحثی داشتیم و چگونگی انتقال این آئینها و فرهنگ و سنت و موسیقی را به نسل جدید مورد بررسی قرار داده بودیم عنوان کرد: بحث اساسی در این خصوص این است که نوع نگاه ما به این موضوع نگاه موزه‌ای است وبه مانند این است که آثارمان را در موزه گذاشته و بعد از مدتی نحوه کار انجام شده از سوی نیاکان مان یاد آوری کنیم.

وی از همه افراد اهل فن ونظر خواستار شد: این موضوع نیاز به بررسی دقیق و عالمانه دارد و می‌توان دید که در گذشته همه گروه‌ها و قوم‌های مختلفی در میناب وهرمزگان حضورداشته وزندگی کرده‌اند.

رضایی تصریح کرد: موسیقی ما در سالن‌ها سیلی می‌خورد اما موسیقی که در میدان‌ها اجرا می‌شود دارای علاقه مندان خاص خود است واین موسیقی و اجراها چون حامل میراث گذشته هستند هنوز نفس می‌کوشند.

نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی با اشاره به آثار و ارزشهای ادبی وداستانهای خسرو و شیرین، پنج گنج نظامی، لیلی و مجنون وماندگاری آنها گفت: در این آثار وداستانهای عشق مردمی نهفته است واین سرنا نوازهای امروز حامل نواهایی هستند که به مردم نشاط و شادابی می‌دهند.

رضایی افزود: موسیقی ما درای سه بخش، موسیقی دریا، دشت، وکوهستان تقسیم می‌شود که هرکدام داری ویژگی‌هایی هستند که باید رو آنها کار شود.

رضایی تصریح کرد: همانطور که در مناسبت‌های مختلف از طریق نسخه خوانها وشبیه خوانها توانسته‌ایم موسیقی گم شده ایران را زنده کنیم، از طریق سرنا نواز ها هم می‌توان بخش‌های دیگری از فرهنگ ناب ایرانی را زنده کرد.

این نویسنده وپژوهشگر استان هرمزگان بیان داشت: باید از فرهنگی که سال‌ها به فراموشی سپرده شده است حمایت کرد واین موسیقی که روح دوباره را به انسان وامید به زندگی می‌دهد قدر دانست.

رضایی گفت: اگر بتوان آنچه را که در ذهن خود نسبت به اجرای این برنامه‌ها برنامه ریزی کرده‌ایم جامع عمل بپوشانیم شهر تیرور میناب را می‌توان به محل و پایگاه بزرگ اجرای آئین‌های سنتی و فرهنگی کشور تبدیل کرد.