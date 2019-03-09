پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به بیش از یک هزار و ۴۰۰طرح در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی سلیمی با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ طرح مشاغل خانگی به بانک‌های استان معرفی شده، گفت: به یکهزار و ۴۶۹ طرح مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت شده است. تا پایان سال تسهیلات به مابقی طرح‌ها پرداخت می‌شود.

سلیمی افزود: ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبار سال ۹۷ به مشاغل خانگی ابلاغ شده که ۱۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تاکنون تخصیص داده شده است.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین برای مشاغل خانگی، کسب و کارهای خرد و خوداشتغالی، از محل بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ برای نهادهای حمایتی و کمیته امداد و منابع داخلی صندوق کارآفرینی امید، مبلغ بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده که بیش از ۹۷ میلیارد آن برای اشتغال شش هزار و ۷۹۸ نفر تخصیص داده شده است.

سلیمی اضافه کرد: از مبلغ تخصیصی حدود ۷۷ میلیارد آن پرداخت شده است.

کسب و کار و مشاغل خانگی یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال‌های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی‌توانند جذب بازار شوند و در زمره یکی از حیاتی ترین و ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رود.