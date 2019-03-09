آخرین تلاش مجلس برای تصویب نهایی طرح استانی شدن انتخابات درسال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه‌، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

هفته جاری بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی برای دومین هفته پیاپی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد تا در روزهای پایانی سال ۹۷ نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود.

علاوه بر این در هفته جاری ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ نیز به مجلس ارسال خواهد شد تا مورد اصلاح قرار گیرد و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

دستور کار صحن علنی مجلس به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،

گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح استفساریه جز شش بند "ث" ماده "۸۸" قانون برنامه ششم

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده "۱۰۴‌" قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد رفع شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)



گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رسیدگی به سه طرح الحاق "ز" بند "پنج" ماده "شش" قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "۴۴"، اصلاح ماده "سه"

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمینی خریدی محصولات اساسی کشاورزی

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