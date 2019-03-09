۴ هزار نهال در شهرک های صنعتی زنجان غرس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج احمدی به مناسبت هفته منابع طبیعی و گرامیداشت روز درختکاری، در مراسم غرس نهال در شهرک‌های صنعتی زنجان افزود: منابع طبیعی نعمتی ارزشمند است که به‌عنوان یک امانت الهی باید در حفظ و نگهداری از آن کوشا بوده و به نسل آینده تحویل دهیم.

وی به نقش منابع طبیعی در زندگی بشر اشاره کرد و ادامه داد: همان‌گونه که منابع طبیعی عامل مهمی در زندگی سالم انسان‌ها به‌حساب می‌آید، بنابراین انسان‌ها نیز در حفظ این نعمت الهی باید نقشی اساسی داشته و در صیانت از آن کوشا باشند و این رابطه دوطرفه را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان فرهنگ‌سازی را عامل مهمی در ایجاد، حفظ و توسعه محیط‌زیست دانست و تصریح کرد: به همین دلیل امسال آئین روز درختکاری را با حضور نوآموزان برگزار کردیم تا از کودکی بافرهنگ کاشت نهال و حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست آشنا شوند.

احمدی ایجاد فضای سبز در شهرک‌های صنعتی استان را از برنامه‌های اولویت دار این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: این شرکت ایجاد فضای سبز در شهرک‌های صنعتی را به‌طور جدی پیگیری می‌کند و در همین راستا امسال اقدام به غرس ۴ هزار نهال در این شهرک‌های استان کرده است.