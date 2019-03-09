پیشنهاد سفر نوروزی رئیس سازمان میراث فرهنگی/به خوزستان بروید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروز و برنامه ریزی مردم برای سفرهای نوروزی گفت: «توصیه می‌کنم، مردم عزیزمان در تعطیلات نوروز ۹۸، فرصت سفر به استان خوزستان را از دست ندهند.»

او افزود: «استان خوزستان دارای جاذبه‌های بی نظیر گردشگری و نیز آثار فرهنگی تاریخی بسیار زیبا و ماندگاری است که بازدید از این آثار و جاذبه‌ها می‌تواند خاطره خوشی را برای مسافران و گردشگران در سفر به استان خوزستان رقم بزند.»

مونسان گفت: «رود کارون به عنوان یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین مراکز گردشگری طبیعی در کنار دیگر آثار تاریخی و گردشگری این استان از جمله رود اروند و نیز تالاب شادگان و … همه و همه مقاصد گردشگری طبیعی در این استان هستند.»

معاون رئیس جمهوری گفت: «سازه های آبی شوشتر، چغازنبیل، مسجد جامع شوشتر، قلعه شوش، کاخ آپادانا، مقبره دانیال نبی و … از دیگر جاذبه‌های گردشگری در استان خوزستان است که مقصد بسیار مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی به حساب می‌آید.»

او در ادامه به مهمان نوازی و خونگرمی ساکنان استان خوزستان از جمله قوم عرب در این استان اشاره کرد و گفت: «هموطنانمان در استان خوزستان مردمانی خونگرم و مهمان نواز هستند که با رویی گشاده و آغوشی باز میزبان گردشگران و مسافران نوروزی اعم داخلی و خارجی هستند و هر گردشگری که به استان خوزستان سفر کند مطمئناً خاطره خوش آن سفر تا سال‌ها در ذهن او باقی خواهد ماند.»

مونسان در ادامه گفت: «یکی از ویژگی‌های مردم استان خوزستان از جمله عرب زبانان ساکن این استان مهمان نوازی مثال زدنی آنها و رسوم ماندگارشان در میزبانی از مهمانان است و با احداث مضیف در فضایی صمیمی و زیبا از مهمانان پذیرایی می‌کنند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه به مناطق جنگی جنوب اشاره کرد و گفت: «این همه درحالی است که استان خوزستان مهمترین مقصد کاروان‌های راهیان نور است و در تعطیلات نوروز مردم عزیز ما با سفر به مناطق عملیاتی جنوب به مقام شامخ شهیدان سرافراز میهن ادای احترام می‌کنند.»

مونسان گفت: «ایرانیان بسیاری سال نو و لحظه تحویل سال را در کنار قبور مطهر شهدا و مناطق عملیاتی جنوب سپری می‌کنند که این نیز خود یک رسم زیبا و نشان دهنده عمق ارادت مردم قدرشناس ایران به مقام شامخ شهیدان است. همه ساله ۴ میلیون نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی عزیمت می‌کنند.»

او در ادامه به گردشگری آبی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: «رودهای کارون و اروند ظرفیت‌های مهمی برای توسعه گردشگری آبی در خوزستان محسوب می‌شود که می‌تواند به رونق و توسعه گردشگری در این استان کمک کند.»

معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: «به طور حتم توسعه گردشگری به تولید ثروت و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در کشور کمک می‌کند و رونق گردشگری در استان خوزستان و در کنار مردم خونگرم و مهمان نواز این استان خاطرات سفرهای نوروزی را دو چندان می‌کند.»