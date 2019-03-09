  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۹

پیشنهاد سفر نوروزی رئیس سازمان میراث فرهنگی/به خوزستان بروید

پیشنهاد سفر نوروزی رئیس سازمان میراث فرهنگی/به خوزستان بروید

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: یکی از مهمترین مقاصد سفر که در نوروز ۹۸ به مسافران نوروزی می‌توانم توصیه کنم سفر به استان خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروز و برنامه ریزی مردم برای سفرهای نوروزی گفت: «توصیه می‌کنم، مردم عزیزمان در تعطیلات نوروز ۹۸، فرصت سفر به استان خوزستان را از دست ندهند.»

او افزود: «استان خوزستان دارای جاذبه‌های بی نظیر گردشگری و نیز آثار فرهنگی تاریخی بسیار زیبا و ماندگاری است که بازدید از این آثار و جاذبه‌ها می‌تواند خاطره خوشی را برای مسافران و گردشگران در سفر به استان خوزستان رقم بزند.»

مونسان گفت: «رود کارون به عنوان یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین مراکز گردشگری طبیعی در کنار دیگر آثار تاریخی و گردشگری این استان از جمله رود اروند و نیز تالاب شادگان و … همه و همه مقاصد گردشگری طبیعی در این استان هستند.»

معاون رئیس جمهوری گفت: «سازه های آبی شوشتر، چغازنبیل، مسجد جامع شوشتر، قلعه شوش، کاخ آپادانا، مقبره دانیال نبی و … از دیگر جاذبه‌های گردشگری در استان خوزستان است که مقصد بسیار مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی به حساب می‌آید.»

او در ادامه به مهمان نوازی و خونگرمی ساکنان استان خوزستان از جمله قوم عرب در این استان اشاره کرد و گفت: «هموطنانمان در استان خوزستان مردمانی خونگرم و مهمان نواز هستند که با رویی گشاده و آغوشی باز میزبان گردشگران و مسافران نوروزی اعم داخلی و خارجی هستند و هر گردشگری که به استان خوزستان سفر کند مطمئناً خاطره خوش آن سفر تا سال‌ها در ذهن او باقی خواهد ماند.»

مونسان در ادامه گفت: «یکی از ویژگی‌های مردم استان خوزستان از جمله عرب زبانان ساکن این استان مهمان نوازی مثال زدنی آنها و رسوم ماندگارشان در میزبانی از مهمانان است و با احداث مضیف در فضایی صمیمی و زیبا از مهمانان پذیرایی می‌کنند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه به مناطق جنگی جنوب اشاره کرد و گفت: «این همه درحالی است که استان خوزستان مهمترین مقصد کاروان‌های راهیان نور است و در تعطیلات نوروز مردم عزیز ما با سفر به مناطق عملیاتی جنوب به مقام شامخ شهیدان سرافراز میهن ادای احترام می‌کنند.»

مونسان گفت: «ایرانیان بسیاری سال نو و لحظه تحویل سال را در کنار قبور مطهر شهدا و مناطق عملیاتی جنوب سپری می‌کنند که این نیز خود یک رسم زیبا و نشان دهنده عمق ارادت مردم قدرشناس ایران به مقام شامخ شهیدان است. همه ساله ۴ میلیون نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی عزیمت می‌کنند.»

او در ادامه به گردشگری آبی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: «رودهای کارون و اروند ظرفیت‌های مهمی برای توسعه گردشگری آبی در خوزستان محسوب می‌شود که می‌تواند به رونق و توسعه گردشگری در این استان کمک کند.»

معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: «به طور حتم توسعه گردشگری به تولید ثروت و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در کشور کمک می‌کند و رونق گردشگری در استان خوزستان و در کنار مردم خونگرم و مهمان نواز این استان خاطرات سفرهای نوروزی را دو چندان می‌کند.»

کد مطلب 4562856
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها