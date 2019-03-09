به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین وطنی با اشاره به اجرای طرح ملی امداد و نجات زمستانی، اظهار کرد: امدادگران هلال‌احمر استان البرز طی هفته گذشته دوازده عملیات امدادی را انجام دادند.

وی اضافه کرد: هشت حادثه مربوط به حوادث جاده‌ای، دو حادثه مربوط به خدمات حضوری، یک حادثه مربوط به حوادث شهری و یک حادثه مربوط به حوادث دریایی و ساحلی بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: در عملیات‌های اخیر به ۲۶ نفر آسیب‌دیده از حوادث، خدمات امدادی ارائه شد که از این میان سهم حوادث جاده‌ای ۲۳ نفر، خدمات حضوری دو نفر و حوادث دریایی و ساحلی یک نفر بوده است.

وطنی گفت: عوامل عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان به یک نفر از مصدومان این حوادث، خدمات درمان سرپایی ارائه کرده و همچنین هفت نفر از مصدومان را برای تکمیل چرخه بهبودی به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود: در جریان عملیات‌های امداد و نجات این هفته، ۱۸ تیم عملیاتی بااستعداد ۵۲ نفر نیروی کادر و داوطلب و با پشتیبانی ۱۲ دستگاه آمبولانس، به ارائه خدمات امداد و نجات به هم‌وطنان و مسافران سطح استان پرداختند.