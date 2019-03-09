دعوت تهران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان ملل، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد که جمهوری اسلامی از کمیسر عالی این سازمان دعوت کرده که به ایران سفر کنند.

بر اساس گزارش آنتونیو گوترش، نمایندگان کمیساریای حقوق بشر در سال گذشته میلادی به ایران سفر کرده‌اند.

درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و همچنین اتباع خارجی زندانی در ایران یکی از بخش‌های گزارش دبیرکل سازمان ملل است.

گوترش در این نامه همچنین به موضوع اتهام «فساد فی الارض» نیز اشاره کرده است.