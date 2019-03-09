درخواست پمپئو از ایران درباره «رابرت لوینسون»

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده از تهران خواسته تا «رابرت لوینسون» مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) را که ادعا می‌شود در ایران زندانی است آزاد کند.

این در حالی است که در دی ماه سال ۱۳۹۴ «جاش ارنست» سخنگوی وقت کاخ سفید ایالات متحده اعلام کرده بود مقامات آن کشور اعتقاد دارند «رابرت لوینسون» مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، دیگر در ایران نیست.

ادعا می‌شود که لوینسون در جزیره کیش، مفقود شده است. جاش ارنست در آن زمان به خبرنگاران گفته بود دولت ایران در مورد جستجوی لوینسون اطمینان داده است.

ارنست افزود واشنگتن تلاش می‌کند تا ایران تعهد خود را در این زمینه عملی کند.

لوینسون در تاریخ ۹ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی (اسفند ۱۳۸۵) ناپدید شد و مشخص نیست در حال حاضر کجا است. گزارش‌های گوناگونی در مورد فعالیت و ناپدید شدن او منتشر شده است؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش تر گفته بود او در مأموریتی تائید نشده برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا / ‏سی‌. آی. ای) کار می‌کرده است.

به گزارش مهر، لوینسون از کارکنان بازنشسته پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بوده که رسانه‌های غربی مدعی هستند وی در سال ۲۰۰۷ میلادی در سفر به جزیره کیش مفقود شده است. تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی اعلام می‌شد که لوینسون برای امر تجارت و کار شخصی به کیش سفر کرده، اما آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که وی به طور محرمانه برای سازمان سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) کار می کرده و برای جمع آوری اطلاعات به ایران سفر کرده بود.

از زمانی که این موضوع در دولت آمریکا فاش شده یکی از جدی ترین رسوایی‌ها را در تاریخ سیا به وجود آورده است. کاخ سفید پیش تر اعلام کرده بود که رابرت لوینسون برای امور تجاری شخصی به جزیره کیش سفر کرده بود. سفر تجاری برای پوشاندن اصل ماجرا بوده و سازمان سیا مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به خانواده لوینسون پرداخت کرده تا از تشکیل پرونده در خصوص وی خودداری کنند.

در همین رابطه «جان مک کین» از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا، با متهم کردن سیا گفته بود: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) حقیقت را در مورد لوینسون به کنگره نگفته و اعضای کنگره را فریب داده است.

از سوی دیگر خانواده لوینسون، دولت آمریکا را متهم به کم کاری برای یافتن و نجات وی کردند. خانواده لوینسون از مدت‌ها قبل می‌دانستند که وی برای سازمان سیا کار می‌کرد اما بنا بر درخواست دولت از فاش کردن این موضوع خودداری می‌کردند چون به آنها گفته شده بود که افشای این موضوع وضعیت لوینسون را بدتر می‌کند.

دن لوینسون فرزند رابرت لوینسون در این رابطه چندی پیش به سی ان ان گفت: امیدوارم آنها (دولت آمریکا) درخواست ما را بشنوند و بگویند که در این مدت برای پدر من چه اقداماتی را انجام داده اند ما اکنون به این اطلاعات نیاز داریم. ما معتقدیم که اقدامات مثبت بیشتری را برای بازگرداندن او به خانه می‌توان انجام داد.