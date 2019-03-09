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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

در جلسه شورای راهبردی روستای تاریخی کندوان عنوان شد؛

ضرورت ساماندهی و آمادگی روستای تاریخی کندوان برای تعطیلات نوروز

ضرورت ساماندهی و آمادگی روستای تاریخی کندوان برای تعطیلات نوروز

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت ساماندهی و آمادگی روستای تاریخی کندوان برای تعطیلات نوروز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای راهبردی روستای تاریخی کندوان صبح امروز شنبه به ریاست جواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

حذف زواید بصری از فضای تاریخی کندوان، پاکسازی فضایی و کالبدی، طراحی فضاهای اتصال بین ورودی و فضای کالبدی روستا، ایجاد فضای مناسب برای برگزاری مراسمات سنتی و فرهنگی، ساماندهی اصولی مسیرها و دسترسی‌ها، برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستا و بستر رودخانه، ساماندهی بازارچه و فضاهای تجاری، برنامه‌ریزی مناسب و عملیاتی برای مدیریت گردشگری و بوم‌گردی با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و … از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر روستای تاریخی کندوان بر لزوم پرهیز از دخالت‌های غیرفنی و غیرتخصصی در این روستا تاکید کرد و ادامه داد: تمامی فعالیت‌ها و اقدامات عمرانی باید استنادات علمی و تاریخی و بومی و پیوست اجتماعی داشته باشند چرا که فرصت آزمون و خطا سپری شده و نباید با ندانم‌کاری برخی‌ها، شاهد بروز مشکل و تبعات منفی برای مردم شد.

وی با بیان اینکه باید برای کندوان، برنامه ویژه‌ای داشته باشیم اظهار کرد: باید در این دوره مدیریت معاونت عمرانی، یک اقدام اساسی در این روستا انجام داده و جذابیت‌های متعددی را برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کرده و در عین حال باید برنامه‌ریزی را طوری انجام داد که متناسب با ظرفیت‌پذیری فضا و مکان به پذیرش گردشگر اقدام و به تاب‌آوری این مکان گردشگری توجه کرد. توجه به برخی مسائل همچون سیستم‌های اعلام وضعیت ترافیک یا تکمیل ظرفیت در این روستا و اطلاع رسانی به مردم قبل از سفر به آنجا نیز ضروری است.

کد مطلب 4562890

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