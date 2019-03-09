دستگاه اسکنر بازرسی کانتینری توسط محققان کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نوید نجات بخش مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: دستگاه اسکنر بازرسی کانتینری به منظور استفاده در خطوط کنترل ایکس ری، اسکن خودروها و کانتینرها و کنترل حوزه امنیتی و بازرسی مبادی ورودی و خروجی کاربرد دارد.

وی درباره تجاری سازی این دستگاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر پس از انعقاد قرارداد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه دستگاه تولید کرده‌ایم که با هماهنگی این ستاد نخستین دستگاه اسکنر بازرسی کانتینری تولید شده توسط این شرکت دانش بنیان در یکی از گلوگاه‌های شهر نائین نصب و استفاده شده و نتایج به دست آمده از کاربرد این دستگاه بسیار مطلوب بوده است و نصب دو دستگاه دیگر نیز منتظر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

به گفته وی این دستگاه امکان اسکن و خروجی تصویر به صورت رنگی را نیز داراست.

نجات بخش گفت: با توجه به دریافت حمایت مالی از سوی معاونت علمی و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی این دستگاه را در کشور بومی سازی کردیم.

وی با اشاره به اینکه این محصول دانش بنیان تولید محدودی در دنیا دارد گفت: ما دانش فنی تولید این دستگاه را در حوزه بازرسی و امنیتی تا حدود زیادی بومی سازی کردیم.

تولید داخلی با یک چهارم قیمت نمونه خارجی

نجات بخش به این موضوع که درصد بالایی از بومی سازی این دستگاه در کشور انجام شده گفت: این دستگاه با حدود ۹۰ درصد بومی سازی در کشور برای نخستین بار تولید شده است، با توجه به قیمت تمام شده دستگاه اسکنر بازرسی کانتینری در کشور نسبت به قیمت نمونه خارجی خود حدود یک چهارم آن است و تمامی قطعات و جزئیات این دستگاه در کشور تولید شده و تنها زیر ده درصد از این قطعات وارداتی است.

وی به دریافت مجوز برای تولید انبوه این دستگاه اشاره کرد و گفت: این محصول برای رسیدن به خط تولید انبوه نیازمند مجوزهایی است که البته اخیراً به غیر از تلاش‌های خود ما، مرکز طرح‌های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز مذاکراتی را برای دریافت مجوز با نهادهای ذیربط انجام داده‌اند.

اشتغالزایی توسعه یافته با ورود یک طرح کلان ملی فناوری

مجری این طرح کلان ملی فناوری خاطر نشان کرد: در صورت دریافت مجوز و تولید انبوه این دستگاه و اجرای طرح توسعه شرکت، در حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم درگیر تولید این محصول می‌شوند و البته که این رقم در ایجاد شغل به صورت غیر مستقیم خیلی بیشتر از این عدد است.

فراهم شدن بستر ارائه خدمات پس از فروش

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان همچنین به موضوع ارائه خدمات پس از فروش این شرکت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در حال حاضر تعدادی از نمونه‌های خارجی این دستگاه وجود دارد که در صورت بروز خرابی امکان تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش برای آنها وجود ندارد این در حالی است که با توجه به طراحی و تولید این دستگاه از سوی این شرکت در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان ارائه خدمات پس از فروش فراهم است.