"زندگی و دیگر هیچ" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه اثری اجتماعی است و داستان زندگی پیرمرد و پیرزنی تنها را به تصویر می کشد که با‌ صاف کردن میخ گذران زندگی می کنند.

روح اله مرادی و محمد عبدی فیلمنامه نویسان، مصطفی خلیلی راد تصویربردار، عبداله جوادی صدابردار و دفتر انجمن سینمای‌ جوانان قم مجری طرح این فیلم هستند.

روح الله مرادی فیلمسازی را در دفتر انجمن سینمای جوانان قم فرا گرفته و تا به حال فیلم های کوتاه "ماسک"، "سیگار شریکی"، "دختر مش قاسمعلی" را ساخته و برنده جوایز متعدد از جشنواره های فیلم کوتاه اصفهان و آفتاب یزد شده است.