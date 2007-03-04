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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۵

"زندگی و دیگر هیچ" آماده نمایش شد

فیلم کوتاه "زندگی و دیگر هیچ" به کارگردانی روح‌اله مرادی، تولید دفتر سینمای جوانان ایران آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه اثری اجتماعی است و داستان زندگی پیرمرد و پیرزنی تنها را به تصویر می کشد که با‌ صاف کردن میخ گذران زندگی می کنند.

روح اله مرادی و محمد عبدی  فیلمنامه نویسان، مصطفی خلیلی راد تصویربردار، عبداله جوادی صدابردار و دفتر انجمن سینمای‌ جوانان قم مجری طرح این فیلم هستند.

روح الله مرادی فیلمسازی را در دفتر انجمن سینمای جوانان قم فرا گرفته و تا به حال فیلم های کوتاه "ماسک"، "سیگار شریکی"، "دختر مش قاسمعلی" را ساخته و برنده جوایز متعدد از جشنواره های فیلم کوتاه اصفهان و آفتاب یزد شده است.

کد مطلب 456290

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