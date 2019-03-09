پلیس با شادی مردم در چهارشنبه سوری مخالف نیست 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک‌شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در یادداشتی نوشت: «نوروز نزدیک است. خیابان‌های پایتخت غرق در تب و تاب‌های پایان سال، نوید گردشی دیگر در چرخه بی پایان طبیعت را می‌دهد. شهروندان، مادران و پدران به همراه فرزندان و عزیزانشان و به امید پایانی خوش برای سال جاری برای انجام خریدهای نوروزی، خانه تکانی منزل‌هایشان در جنب و جوش و گشت و گذارند. تحویل سال روز پنجشنبه است. پنجشنبه‌ای سبز و پر از نشاط، پر از امید. چهارشنبه اما، چهارشنبه سیاه است؛ چهارشنبه‌ای از جنس ذغال داغ سیاه؛ چهارشنبه‌ای از جنس بوی سوختگی.

این روزها در هر گذرگاهی، سر ورودی تاریک هر کوچه‌ای، دلالان مرگ، در کمین جگرگوشگان ما، در انتظار لحظه‌ای غفلت‌اند، تا بخاطر مشتی دلار، جان عزیزان ما را به جرقه فندکی محدود کنند. از همین چند روز آینده، همچون سال‌های گذشته، زمزمه‌های جانکاهشان، قدم به قدم به گوشمان خواهد رسید: دینامیت، نارنجک، کوزه، بمب، آکریل سرنج! واژه‌هایی که در گوش ما به عنوان والدین، مسئولین، مدیر، قانونگذار، تأمین کننده امنیت، جور دیگری شنیده می‌شوند: سوختگی درجه ۱، سوختگی درجه ۳، نقص عضو، قطع عضو، کوری، مرگ!

سال گذشته، اورژانس کشور از آمار دو هزار و هشتاد و دو نفری مصدومین و مرگ ۴ نفر در حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری خبر داد. ۶۵ درصد مصدومان حوادث در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال بوده کند ۲۴ مورد قطع عضو، ۱۵۸ مورد سوختگی درجه متوسط و شدید، ۱۶۰ حریق در واحدهای مسکونی و تجاری، ۱۵۷ مورد دچار آسیب در ناحیه چشم.

عیان است که ریشه‌یابی چنین رفتارهای مخربی از سوی جوانان وارث میراث جشن باستانی چهارشنبه سوری البته، امری حیاتی است که توجه دقیق کارشناسان متخصص در علوم اجتماعی را طلب می‌کند. اینکه چگونه، آئینی برای دوری از بیماری و کژحالی، به واسطه از روی آتش پریدن و سرخی تو از من، زردی من از تو گفتن، اینچنین با رگه‌های خشونت در هم تنیده و به وسیله‌ای برای تخریب سلامت جسم و جان برگزارکنندگان آن تبدیل می‌گردد.

در همین زمینه همکاری‌های مشترک و هماهنگی میان اصناف، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در جهت پیشگیری و جلوگیری از دسترسی و فروش مواد اولیه شیمیایی برای ساخت مواد محترقه غیرمجاز از راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان امر است و در اینجا نقش اصناف نیز بطوری گسترده‌ای پررنگ می‌گردد و از این رو فعالین در حوزه مواد شیمیایی، رنگ و حتی داروخانه‌ها باید از تحویل هر نوع ماده قابل اشتعال و انفجار به جوانان و نوجوانان خودداری کنند.

در چنین شبی، نگرانی شهروندان نسبت به جان خود چنان است که حتی بزرگسالان نیز از خانه بیرون نمی‌روند، چه برسد به اینکه سالمندان و فرزندانشان بتوانند در آن شب برای انجام کوچک‌ترین کاری، خانه را ترک کنند و آنهایی که مجبورند بیرون از خانه باشند، قدم‌هایشان سست است و لرزان.

از سوی دیگر، خوشبختانه همچون سال گذشته خبرهای خوبی از طرف تأمین کنندگان امنیت شهر تهران به گوش رسید که قوت قلبی برای شهروندان نگران تهرانی در این روزها است. هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار رحیمی ضمن هشدار جدی به برخورد با سازندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان مواد محترقه غیرمجاز از کشف بیش از ۱۶ میلیون انواع مواد محترقه و ۵ انبار بزرگ بعلاوه یک انبار بالغ بر ۹ تن اکلیل سرنج و همچنین پلمب ۲۹ انبار دپوی مواد محترقه خبر داد. وی همچنین افزود: این افراد حتی بعد از درمان نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در همین زمینه بررسی فعالیت‌های نیروی انتظامی تهران بزرگ در سال گذشته مهر تأییدی است بر هشدارها و سخنان این فرمانده انتظامی، نسبت به برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت شهری. اواخر سال گذشته سردار رحیمی در همین زمینه اعلام کرد: پلیس با شادی مردم مخالف نیست و مردم از سنت‌ها استفاده کنند ولی با رفتارهایی که مخل نظم باشد و ثانیاً آزار و اذیت همسایگان را در پی داشته باشد و ثالثاً مصدومیت و خسارات به همراه داشته باشد خط قرمز پلیس است و شدیداً با آنها برخورد می‌کنیم.

اما در آخر این قانون است که حکم متخلفین را صادر می‌گرداند و نیروی انتظامی را به عنوان برقرارکننده امنیت شهری مکلف می‌دارد تا از آسیب به جان و مال شهروندان جلوگیری مؤثر به عمل آورد. بر همین اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ خرید و نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و مواد محترقه جرم است و مرتکبان آنها مجازات خواهند شد.

در متن این ماده آمده است: هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. باید خاطرنشان کرد، چنانچه بر اثر استفاده از مواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی برای اطفال و زنان مزاحمت ایجاد شود، مرتکبین مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به حبس و شلاق محکوم خواهند شد.

امید است که با برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی بلند مدت، مدیریت مؤثر و برخورد با دلالان و متخلفین در این زمینه، بتوانیم آینده‌ای را متصور بشویم که در آن وارثین جشن باستانی، آئینی درخور و شایسته تمدن و تاریخ پرعظمت ایران زمین را برگزار کرده و شادی و سلامتی را به همراه عزیزانشان در بهاری تازه تجربه کنند.