کشف سلاحهای آمریکایی و اسرائیلی به جای مانده از تروریستها درسوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از فرماندهان ارتش سوریه اعلام کرد که در جریان پاکسازی منطقه «یلدا» واقع در حومه دمشق تعداد زیادی سلاح و موشکهای اسرائیلی و آمریکایی کشف و ضبط شد.
وی در ادامه افزود: در چارچوب پاکسازی این منطقه از لوث وجود تروریستها مقادیر زیادی تسلیحات نظامی در یکی از مخفیگاههای تروریستها کشف و ضبط شد.
بر اساس این گزارش، در میان تسلیحات کشف شده تعدادی از موشکهای ساخت رژیم صهیونیستی و بمبهای اسرائیلی و آمریکایی و موشکهای تاو ساخت آمریکا نیز یافت میشود.
این نخستین باری نیست که از مخفیگاههای عناصر تروریست در مناطق مختلف سوریه تجهیزات و تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی کشف و ضبط میشود که نشان دهنده حمایت تسلیحاتی آنها از تروریستها است.
نظر شما