  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

کشف سلاحهای آمریکایی و اسرائیلی به جای مانده از تروریستها درسوریه

کشف سلاحهای آمریکایی و اسرائیلی به جای مانده از تروریستها درسوریه

یک فرمانده سوری از کشف و ضبط تسلیحات نظامی ساخت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مخفیگاه تروریستها در حومه دمشق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از فرماندهان ارتش سوریه اعلام کرد که در جریان پاکسازی منطقه «یلدا» واقع در حومه دمشق تعداد زیادی سلاح و موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: در چارچوب پاکسازی این منطقه از لوث وجود تروریست‌ها مقادیر زیادی تسلیحات نظامی در یکی از مخفیگاه‌های تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

بر اساس این گزارش، در میان تسلیحات کشف شده تعدادی از موشک‌های ساخت رژیم صهیونیستی و بمب‌های اسرائیلی و آمریکایی و موشک‌های تاو ساخت آمریکا نیز یافت می‌شود.

این نخستین باری نیست که از مخفیگاه‌های عناصر تروریست در مناطق مختلف سوریه تجهیزات و تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی کشف و ضبط می‌شود که نشان دهنده حمایت تسلیحاتی آنها از تروریست‌ها است.

کد مطلب 4562906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها