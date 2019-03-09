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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

هجدهمین نمایشگاه کتاب اسلامی اندونزی افتتاح شد

هجدهمین نمایشگاه کتاب اسلامی اندونزی افتتاح شد

هجدهمین نمایشگاه کتاب اسلامی به‌طور رسمی توسط شفرالدین، وزیر توانمندسازی دستگاه‌های دولتی و اصلاحات اداری در روز پنج شنبه، ۱۶ اسفند در مرکز کنوانسیون جاکارتا (JCC) افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شفرالدین در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: با گفتن بسم‌الله، هجدهمین نمایشگاه کتاب اسلامی ۲۰۱۹ میلادی، ۱۴۴۰ هجری قمری، امروز، پنج شنبه ۸ مارچ ۲۰۱۹ را رسماً افتتاح می‌کنم. امیدوارم، تلاش‌های همه ما در توسعه سواد اسلامی بر اساس اصول حق استوار باشد و مبارزه برای ملت و کشور جهت تحقق اسلام رحمۀً للعالمین ادامه یابد.

انیس، رئیس کمیته برگزاری نیز درباره این نمایشگاه گفت: برای هجدهمین نمایشگاه کتاب اسلامی ۲۰۱۹ موضوع «سواد اسلامی برای افتخار ملت» انتخاب‌شده است. ۲۱۳ ناشر کتاب از اندونزی و خارج از کشور مانند مصر، عربستان سعودی، مالزی، برونئی دارالسلام، ترکیه با ۴۸.۲۵۰ عنوان و ۳.۶ میلیون نسخه کتاب شرکت می‌کنند.

برنامه‌های زیادی در نمایشگاه وجود دارد. یکی از آنها اهدای جایزه کتاب اسلامی برای بهترین کتاب‌ها، نویسندگان مشهور و کتاب‌فروشی‌های اسلامی است.

جایزه کتاب اسلامی برای بهترین کار شامل کتاب‌های اسلامی در رده داستان برای بزرگ‌سالان؛ کتاب‌های اسلامی در رده غیر داستان برای بزرگ‌سالان؛ کتاب‌های اسلامی در رده داستان برای کودکان؛ کتاب‌های اسلامی در رده غیر داستان برای کودکان؛ بهترین کتاب‌های اسلامی ترجمه‌ای؛ بهترین جلد کتاب‌های اسلامی؛ بهترین تصویر کتاب‌های اسلامی؛ دستاورد طول عمر؛ و شخصیت‌های کتاب اسلامی، اهدا می‌شود.

جایزه برای نویسندگان مشهور و یا دستاوردهای طول عمر به شخصیت‌ها اهدا می‌شود که به‌طور گسترده‌ای در پیشرفت و آموزش مردم از طریق کتاب سهم به سزایی داشته باشند.

برنامه‌های مرور کتاب، امضای کتاب، سمینارها، تک شو و غیره برای بازدیدکنندگان نیز پیش‌بینی‌شده است. منطقه ویژه کودکان نیز وجود دارد که می‌توانند توسط والدین و فرزندان آن‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

فروش نیمه‌شب با تخفیف از ۷۰ تا ۹۰ درصد در این نمایشگاه از برنامه‌های جذاب آن محسوب می‌شود. در روزهای هفته، نمایشگاه ساعت ۹ صبح تا ۹ شب باز است. این نمایشگاه در روز جمعه و شنبه تا ساعت ۱۱ شب باز است.

کد مطلب 4562916

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