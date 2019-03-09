پیشکسوتان فوتبال گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر صبح شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان فوتبال گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه همیشه در زمینه فرهنگ و هنر پیشرو بوده و خود هنرمندان این شهرستان در برپایی اتفاقات فرهنگی پیشگام بوده‌اند. وی برگزاری شب‌های فرهنگ گناوه را اتفاقی میمون دانست.

عباس برزگرزاده همچنین از فعالیت کلبه فرهنگ و هنر گناوه توسط هنرمندان و فعالان فرهنگی این شهر تقدیر کرد.

محمد مظفری دبیر جشن شب‌های فرهنگ گناوه نیز گفت: شب‌های فرهنگ گناوه در حقیقت محلی برای اتصال و آشنایی نسل جدید این شهرستان با تاریخچه، فرهنگ و تاریخ شفاهی شهرستان برگزار شده است.

وی گفت: هدف ما در برپایی شب‌های فرهنگ گناوه معرفی نخبگان، پیشکسوتان و تاریخ این مرز و بوم به نسل جدید است و در این بین از برنامه‌های فرهنگی کمک گرفته‌ایم.

وی افزود: شهرستان گناوه به لحاظ استعداد ورزشی از معادن غنی در رشته‌های مختلف است که با اندکی توجه می‌تواند سازنده ورزشکاران نخبه برای تیم‌های ملی شود.

مظفری با ذکر اینکه متأسفانه نه دولت و نه شرکت‌ها در ورزش قهرمانی در این شهرستان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند افزود: با تمام این مشکلات در حال حاضر تیم‌های فوتبال پرسپولیس، امید و موج گناوه در رده‌های مختلف در سطح لیگ برتر و لیگ‌های یک و دوم فوتبال ایران فعالیت دارند.

همچنین در این مراسم محمد افتخاری از پیشکسوتان فوتبال گناوه تاریخچه شفاهی فوتبال گناوه را بیان کرد.

در این مراسم از سال‌ها حضور مؤثر حسینعلی قیصری، صدرالله شمسی آزاد و حیدر مظفری که در باشگاه‌های پرسپولیس، پاس و آزادی (تاج) گناوه بازی کرده‌اند توسط مؤسسه نیمدری سبز، اداره ورزش و جوانان گناوه و باشگاه‌های پرسپولیس، پاس و آزادی گناوه تجلیل شد.