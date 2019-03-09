به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح شنبه در آئین رسمی افتتاح مجتمع صنعتی فجر ۲ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آرادان بر ضرورت انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور تاکید و به رأی ۸۱ درصدی نمایندگان به این طرح اشاره کرد و ابراز داشت: تأمین مالی و مذاکره با سرمایه‌گذاران نیازمند صدور مجوز خرید تضمینی آب است که با تحقق این امر می‌توانیم به راحتی سرمایه‌گذاران را به طرح‌ها و پروژه‌ها جذب کنیم.

وی مسئله آب را مهم‌ترین چالش پیش رو خواند و بابیان اینکه در این سرزمین بارش کم و تبخیر آب بسیار بالا است، اضافه کرد: منابع آب برای تأمین نیازهای صنعت، کشاورزی و آب شرب مصرف می‌شود که با توجه به این امر برای سرمایه‌گذاری ناگزیر به تأمین منابع جدید آب هستیم.

استاندار سمنان بابیان اینکه تعهد اشتغال استان حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر است، ابراز داشت: تاکنون برای ۱۰ هزار و ۷۰۴ هزار اشتغال ایجادشده است که برای تحقق این مهم ۱۲۸ میلیارد تومان تسهیلات روستایی در استان سمنان پرداخت شد.

آشناگر بابیان اینکه از ۷۴۵ میلیارد تومان تسهیلات مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان ۵۸۶ میلیارد تومان آن پرداخت‌شده است، تصریح کرد: از میزان ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای مشاغل خانگی تاکنون ۳۰ میلیارد تومان پرداخت‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه دو پروژه که امروز در گرمسار و آرادان افتتاح شد می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه نقش‌آفرین باشد، اضافه کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم، این منطقه می‌تواند به عنوان این الگویی برای انتقال سایر وزارتخانه‌ها به منظور تمرکززدایی امکانات در این شهرستان‌ها قلمداد شود.

استاندار سمنان این استان را معین پایتخت خواند و بابیان اینکه آماده امدادرسانی در مواقع بحران هستیم، ابراز داشت: وجود دو فرودگاه در استان، خطوط ریلی و راه دسترسی این مهم را می‌طلبد تا برای تحقق این اهداف، افزایش خطوط ریلی و باند جاده‌ها در دستور کار قرار گیرد.

آشناگر در ادامه بیان کرد: برقی شدن خط ریلی تهران- سمنان و ارتقای راه‌های استان سمنان دارای اهمیت فراوانی از ابعاد مختلف است، برای مثال می‌توان آن را نوعی اقدام پدافندی غیرعامل در منطقه شرق پایتخت خواند که تحقق آن نیازمند توجه ویژه دولت است.

وی افزود: استان سمنان، معین استان تهران در شرایط بحرانی است و همین موضوع اهمیت برقراری ارتباط مناسب و سریع با پایتخت را نشان می‌دهد که یکی از راهکارهای مورد تاکید ما راه آهن برقی است.

استاندار سمنان همچنین گفت: اگر رخدادی در پایتخت به وقوع بپیوندد و تهران را در شرایط اضطرار قرار دهد، سمنان باید آمادگی و توان کمک را به پایتخت داشته باشد و لذا یکی از راهکارهای لازم و ایمن برای تسریع در خدمات رسانی به پایتخت برقی شدن خط ریلی تهران- سمنان محسوب می‌شود.