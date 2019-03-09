۳۰۰ مورد مصاحبه با والدین شهدای خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد تقی عزیزی صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: به مناسبت ۲۲ اسفندماه روز بزرگداشت شهدا همایشی با حضور خانواده‌های شهدا در بیت نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهد و امور ایثارگران خراسان‌جنوبی بیان کرد: خراسان‌جنوبی حدود دو هزار شهید، سه هزار و ۵۰۰ جانبار و ۲۳۰ آزاده تقدیم و ۳۵ جانباز ۷۰ درصد تقدیم اسلام و نظام جمهوری اسلامی کرده است.

عزیزی با اشاره به اینکه وصیت‌نامه شهدای خراسان‌جنوبی به صورت موضوع‌بندی در قالب ۲۰ اثر مکتوب به چاپ رسیده است، ادامه داد: موضوعاتی چون استکبار ستیزی، شهادت، جهاد، ولایت، نماز، اخلاق و حجاب از کلیدواژه‌های وصیت نامه شهدا است.

وی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ وصیت نامه شهید در خراسان‌جنوبی موجود داریم، افزود: همچنین تاکنون ۳۰۰ مورد مصاحبه با والدین شهدای خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که این اقدام در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‌جنوبی گفت: از جمله برنامه‌هایی که به مناسبت روز بزرگداشت شهدا با همکاری آموزش و پرورش برگزار می‌کنیم، برنامه انشاء‌نویسی با واژه شهید و شهادت و تقدیر از ۲۲ انشا برتر در این باره است.

عزیزی با اشاره به تبلیغات محیطی و نقاشی دیواری با موضوع شهادت در شهر بیرجند، اظهار کرد: یک اثر هنری بیشتر از دهها سخنرانی تکراری و کسل کننده در تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش آفرین است.

وی بیان کرد: کاشت نهال به نام شهید از دیگر اقداماتی است که به مناسبت نزدیک شدن به روز بزرگداشت شهدا و روز درخت کاری انجام شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‌جنوبی یادآور شد: حدود ۱۲۵ نفر از ایثارگران خراسان‌جنوبی در قالب مؤسسه پیام آوران ایثار و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در مناسبت‌های مختلف اقدام به خاطره‌گویی از سال‌های دفاع مقدس و همرزمان شهید در مدارس و ادارات و سازمان‌ها می‌کنند.