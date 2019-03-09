به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی استان بوشهر، لیگ تیراندازی استان بوشهر در رشته تفنگ و تپانچه بادی پس از ۷ مرحله رقابت با حضور ۸۰ تیرانداز به کار خود پایان داد و تیم‌ها و نفرات برتر این لیگ مشخص شدند.

در این دوره از رقابت‌ها تیم خورشید بوشهر با کسب ۵۴ امتیاز مقام اول، تیم اطلس با کسب ۵۴ امتیاز مقام دوم و تیم پرتوکاران شهر راز با کسب ۴۶ امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی نیز در رشته تپانچه بادی آقایان مهدی بارانی مقام اول، رحیم ایزدبخش مقام دوم و مهدی اعتمادی مقام سوم در رشته تفنگ بادی آقایان میلاد جعفری مقام اول، رضا فخرپور مقام دوم و بهزاد ال توان مقام سوم را از آن خود کردند.

در رشته تپانچه بادی بانوان نوشین پی خسته مقام اول، لیلا حقیقت مقام دوم و مرضیه میرزایی مقام سوم در رشته تفنگ بادی بانوان نوشین شهبازی فرد مقام اول، عاطفه کریمی مقام دوم و پریا زارعی مقام سوم را به دست آوردند.