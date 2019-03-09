رم برای لغو تحریم های مسکو همچنان تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا در سخنانی در جنوا ضمن تاکید بر لزوم تغییر در مناسبات اروپا- مسکو اظهار داشت: ایتالیا برای لغو تحریم‌های اروپا علیه روسیه همانند گذشته در تلاش است.

وی در ادامه افزود: تلاش‌های ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی برای لغو تحریم‌های روسیه نتیجه زودهنگام نخواهد داشت، اما می‌توان به انجام آن امیدوار بود.

نخست وزیر ایتالیا همچنین در سخنان اخیر خود در پارلمان این کشور در این خصوص اعلام کرد: ما بر قوانینی تاکید خواهیم داشت که می‌گویند، تحریم‌ها نباید به صورت خودکار تمدید شوند.

در پی شدت گرفتن تنش در شرق اوکراین و پیوستن شبه جزیره کریمه به اوکراین، از سال ۲۰۱۴ روابط میان غرب و روسیه بحرانی شده است و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم علیه بخش انرژی و دفاعی روسیه اعمال کرده است. این تحریم‌ها هر ۶ ماه یک بار تمدید می‌شوند.