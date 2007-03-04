شکست گروه 1+5 در حل اختلافات خود بر سر قطعنامه جدید علیه ایران / ادامه گفتگوها در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " کورتیس کوپر" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد:" نیکولاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و مدیران سیاسی چین، روسیه، فرانسه ، انگلیس و آلمان در تماس تلفنی خود گفتگوهای جدیدی داشتند وحال این گفتگوها در نیویورک انجام خواهد شد؛ جایی که نمایندگان دائم ما در شورای امنیت به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهند داد."

وی افزود:" هنوز در برخی مسائل باقیمانده کارهایی باید انجام شود ، اما همه طرفها به قطعنامه دوم در آینده نزدیک پایبند هستند."

کوپر تصریح کرد:" آنها بحث وگفتگوی خوبی در راستای فضای مثبت گفتگوهای خود طی روزهای اخیر داشتند."

وی همچنین گفت که بلافاصله پس از گفتگوی تلفنی این شش کشور ( انگلیس، فرانسه، آمریکا، چین، روسیه و آلمان) جزئیاتی در اختیار وی قرار نگرفته است.

از سوی دیگر، شون مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب با اشاره به این مطلب که تحریمهای گنجانده شده در قطعنامه جدید بیشتر از قطعنامه پیشین است، خاطرنشان کرد : "دومین قطعنامه افزایشی خواهد بود" .