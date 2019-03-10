خیز طلای سیاه برای رشد بیشتر قیمت/تولید نفت ایران ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر از تلاش ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای تنش زایی در بازار نفت، آن هم به صورت توییتری چشم پوشی کنیم، می‌توان گفت بازار نفت با آرامش و تعادل نسبی روزهای سرد را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که در نتیجه چالش‌های سیاسی ونزوئلا و تهدید آمریکا به تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های این کشور، عملاً صنعت نفت ونزوئلا متوقف شد و بخش زیادی از محمولات نفتی آن روی آب‌ها سرگردان است. از سویی دیگر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و صنعت نفت آن در نیمه دوم سال جاری اجرایی شد که در نتیجه آن آمار صادرات نفت کشور از روی تابلوهای بین المللی پاک و تبدیل به موضوعی پشت پرده شد تا از رصد و ایجاد مجدد محدودیت‌ها علیه این صنعت کلیدی جلوگیری شود. اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد کاهش تولید نفت کشور است.

بر اساس بررسی گلوبال پلاتس در فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی (بهمن / اسفند ماه سال جاری) میزان تولید نفت ایران ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم با تولید ۲ ماه پیش از آن نیز برابر بوده و تغییری نکرده است.

با ایجاد تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا، فروش نفت به برخی مشتریان سنتی ایران شامل معافیت شد و جریان صادرات نفت ایران متوقف نشد. هر چند که آمریکایی‌ها با وجود اعطای معافیت‌ها، کارشکنی کرده و با ایجاد دست انداز برای مشتریان سنتی ایران تلاش کردند تا فروش نفت ایران را با چالش مواجه کنند که خوشبختانه این اقدامات ثمری نداشت.

حبیب شاکری، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اوپکی‌ها و غیراوپکی ها بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی توافق کردند تا تولید خود را یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند، گفت: از این میزان ۶۰۰ هزار بشکه آن سهم غیراوپکی ها است. به عقیده این عده از تولیدکنندگان نفت، بازار با مازاد تولید مواجه بود و برای برقراری تعادل باید این رقم از بازار حذف می‌شد؛ در چنین شرایطی آمریکایی‌ها با دستپاچگی از بالا رفتن قیمت نفت، دست به دامن سعودی‌ها شده و تلاش کردند آنها را راضی به افزایش تولید کنند تا سیر صعودی قیمت متوقف و نرخ‌ها کاهش یابد.

به گفته این کارشناس انرژی، اوپکی و غیر اوپکی‌ها از سال ۲۰۱۹ میلادی میزان تولید خود را به مدت ۶ ماه، ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهند. به این ترتیب پیش بینی می‌شود با توجه به شرایط ایران و ونزوئلا و همچنین آغاز کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز، قیمت نفت افزایش یابد.

وی افزود: سعودی‌ها در برهه‌ای میزان تولید خود را افزایش دادند که به نظر می‌رسید از ذخایر استراتژیک خود استفاده کرده بودند چرا که این روند تکرار نشد و این کشور نیز پیرو آخرین توافق اوپک، میزان تولید خود را کاهش داد به نحوی که یک مقام سعودی از تولید ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز در ماه فوریه خبر داد. در این شرایط که تیر آمریکایی‌ها به سنگ خورده بود و در نتیجه چالش ایران و ونزوئلا، قیمت نفت بالا رفت و در روز ۱۴ اسفند سال جاری به ۶۵ دلار در هر بشکه نزدیک شد.

این کارشناس انرژی اظهار داشت: با توجه به تحریم خرید نفت ایران و بحران نفتی ونزوئلا، میزان عرضه نفت در بازار کاهش یافت که این رخداد، آمریکایی‌ها را برانگیخت تا به هر وسیله‌ای شده تعادل را به بازار بازگردانده و نرخ را با افزایش تولید و عرضه، کاهش دهند. در این بین تلاش کردند تا با برهم خوردن توافق اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها به هدف خود برسند؛ در این بین الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به عنوان نخستین تولیدکننده نفت جهان و بزرگترین عضو تولیدکننده نفت غیراوپک در شرایطی که اخبار احتمال افزایش تولید به دلیل آسیب دیدن سبد نفت ایران و ونزوئلا داغ بود، اعلام کرد که روسیه به توافق اوپک پایبند است و میزان تولیدات خود را در راستای اجرای این هدف، کاهش داده است.

روند کاهشی تولید نفت ونزوئلا در ۹ سال منبع: سازمان انرژی آمریکا

به گفته شاکری، براساس آنالیزهای گلوبال پلاتس که به تازگی منتشر شده است، تولید نفت اوپکی‌ها در ماه فوریه سال میلادی جاری ۳۰.۸۰ میلیون بشکه در روز بوده است که کمترین میزان تولید نفت اعضای اوپک از مارس ۲۰۱۵ میلادی است. این در حالی است که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، تولید نفت عربستان در ماه فوریه ۱۰.۱۵ میلیون بشکه در روز و تولید نفت ونزوئلا تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا به ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. البته گزارش رسمی دبیرخانه اوپک ۱۴ مارس سال جاری میلادی مطابق با ۲۳ اسفند ماه سال جاری منتشر می‌شود.

میزان تولید نفت اوپکی‌ها در بهمن / ‏اسفند‬ سال جاری منبع: گلوبال پلاتس