به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور گفت: شبکه ملی تبادل اطلاعات زمین‌لرزه بین سازمان‌های عضو شورا باید در سال ۹۸ عملیاتی شود.

وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود تا نیازهای تجهیزاتی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور با کمک متخصصین داخلی ساخته تا نیازهای این شبکه‌ها مرتفع شود.

مجید نبی‌بیدهندی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک نیز در این جلسه گزارش اقدامات انجام گرفته در سال ۹۷ را ارائه داد و رویکرد و برنامه‌های سال ۹۸ را بیان کرد.

مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در این جلسه حمایت‌های همه جانبه خود را از برنامه‌های پیش روی این شورا اعلام کرد.