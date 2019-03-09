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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد

راه‌اندازی شبکه ملی تبادل اطلاعات زلزله در سال ۹۸

راه‌اندازی شبکه ملی تبادل اطلاعات زلزله در سال ۹۸

رئیس دانشگاه تهران گفت: در سال ۹۸ باید شبکه ملی تبادل اطلاعات زمین لرزه میان سازمان های عضو شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب نگاری کشور عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور گفت: شبکه ملی تبادل اطلاعات زمین‌لرزه بین سازمان‌های عضو شورا باید در سال ۹۸ عملیاتی شود.

وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود تا نیازهای تجهیزاتی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور با کمک متخصصین داخلی ساخته تا نیازهای این شبکه‌ها مرتفع شود.

مجید نبی‌بیدهندی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک نیز در این جلسه گزارش اقدامات انجام گرفته در سال ۹۷ را ارائه داد و رویکرد و برنامه‌های سال ۹۸ را بیان کرد.

مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در این جلسه حمایت‌های همه جانبه خود را از برنامه‌های پیش روی این شورا اعلام کرد.

کد مطلب 4562955

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