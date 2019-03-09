مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه انجیر یک محصول باغی نیمه گرمسیری و مقاوم به شوری آب و خاک و دارای نیاز آبی کم است، کشت این محصول در دستور ترکیب کشت محصولات باغی کم آبخواه در شهرستان خاتم به عنوان قطب کشاورزی استان یزد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ٩٠ درصد از منابع آبی شهرستان به بخش کشاورزی اختصاص دارد، افزود: در راستای حفظ منابع آبی و مدیریت صحیح آب، نخستین انجیرستان استان یزد با سطح ١۶ هکتار به صورت پایلوت در خاتم به کشت محصول باغی کم آبخواه انجیر اختصاص یافته و با کارشناسی‌ها و مطالعات انجام شده، در صدد افزایش سطح زیر کشت این محصول باغی در این شهرستان هستیم.

آغاز عنوان کرد: در حال حاضر این میزان سطح زیرکشت با نهال شناسنامه‌دار به روش نوین آبیاری کشت شده و امید می‌رود با برنامه ریزی‌های لازم، سطح زیرکشت این محصول را در انجیرستان عیسایی به ١٨٠ هکتار برسانیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: با توجه به هم مرز بودن شهرستان خاتم با شهرستان‌های نی‌ریز و استهبان به عنوان قطب‌های تولید کننده محصول انجیر در کشور، امیدواریم با شناسایی و مطالعات مناطق مستعد با اقلیم آب و هوایی مشترک با این شهرستان‌ها، در افق پنج ساله سطح زیر کشت این محصول به ۴٠٠ هکتار افزایش یابد.

آغاز با اشاره به اینکه انجیر یک محصول کم آبخواه است، خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته کشت این محصول کم آبخواه در سطوح خرد کشاورزی انجام شده است.