بهمن مه آبادی : موسیقی سال سختی را پشت سر گذاشت

سرپرست گروه موسیقی سل ضمن بیان این مطلب درباره موسیقی درسال 85 به خبرنگار مهر گفت : تصمیمهای غیر منتظره وغریبی برای فعالیت در زمینه موسیقی اتخاذ شد که متاسفانه همه این مسائل به نوعی در جهت محدود کردن فعالیت گروههای موسیقی در سال 85 بود . به عنوان مثال ، می توان ازادغام دفتر موسیقی با شعر در وزارت ارشاد و یا نحوه مجوز دادن به گروههای موسیقی یاد کرد.

بهمن مه آبادی در ادامه به رکود موسیقی در سال گذشته اشاره کرد و گفت : چند سالی است که به نظر می رسد آموزش موسیقی دچار رکود شده و نوعی بی انگیزگی در بین هنرمندان و همچنین هنرجویان به وجود آمده است که متاسفانه این مسئله در سال 85 بیش از گذشته به چشم می خورد . به عنوان مثال ، می توان از آزمون دانشجویان رشته موسیقی ومفقود شدن نتایج یاد کرد - البته هنوز هم نمی دانم اعلام نتایج کنکور دانشجویان موسیقی به کجا رسیده است- بنابراین با وجود چنین مسائلی نمی توان نگران آینده موسیقی نبود و بی تفاوت از کنار آن گذشت .

مه آبادی همچنین تصریح کرد : حوزه نشر آثار موسیقی یکی دیگر از مسائلی بود که متاسفانه با بی مهری مسئولان مواجه شده است. برای نمونه ، می توان به عدم رعایت حق کپی رایت در فعالیتهای هنری به ویژه در حوزه موسیقی اشاره کرد چرا که به نظر می رسد عدم رعایت حق کپی رایت در حوزه موسیقی بیش از سایر حوزه ها در عرصه فرهنگ و هنر به چشم می خورد ولی در نهایت تاسف باید بگویم که مسئولان کوچکترین تصمیمی برای حل این معضل اتخاذ نکرده اند.

وی در ادامه با اشاره به این که برآیند کلی بحثها و نظرها در باره برگزاری جشنواره 85خوب بوده است گفت : جشنواره موسیقی یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی سال بودکه خوشبختانه پربارتر از سالهای گذشته برگزار شد.

سرپرست گروه سل در پایان فعالیتهای گروه موسیقی سل در سال 85 اشاره کرد و گفت : از نظر مالی با مشکلات فراوانی روبرو بودیم و نتوانستیم آلبوم و یا کنسرتی برگزار کنیم چون تمام آلبومهای قبلی کپی شده بود و باقی مانده آلبومها خریداری نشد ولی با این حال آلبومهای "آسمانی" و "سبز ما منتظریم" را برای انتشار آماده کرده ایم.