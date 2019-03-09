ابهامات قوانین اقتصادی مناطق آزاد کشور باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان صبح امروز شنبه در نشست مشترک با مسئولان سازمان منطقه آزاد ارس و فعالان بخش خصوصی جلفا و منطقه آزاد ارس گفت: به محض بازگشت به تهران این موضوعات را به صورت فوری با وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان گمرک بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید فعالان تجاری مناطق آزاد در آستانه نوروز با مشکلات زیادی روبه رو نشوند، ادامه داد: مأموریت ملی مناطق آزاد، نقش آفرینی در تولید، پردازش صادرات به بازارهای بین المللی و تنظیم بازارهای داخلی است.

نهاوندیان با بیان اینکه تمام فعالان این منطقه، مشکلات خود را در ستاد تسهیل استان نیز مطرح کنند تا ظرف یک هفته توسط استاندار آذربایجان شرقی در دولت مطرح و تلاش‌هایی برای مشکلات صورت گیرد، گفت: در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم تا ابهامات در زمینه قوانین اقتصادی مناطق آزاد، رفع شود و برای نمونه در مورد ثبت سفارش و گروه بندی کالایی، بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی مرتفع شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: منطقه آزاد ارس نیز با پتانسیل‌های بالای خود می‌تواند ابتکار عمل را در دوران تحریم در دست بگیرد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه مناطق آزاد در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی کشور تأثیرگذار هستند، گفت: هر یک از مناطق آزاد باید در بخش‌های خاصی با این تحریم‌ها مقابله کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک سال گذشته دچار یک تکانه شدید و کم سابقه شد، گفت: ولی باید به کمک هم سرعت خروج از این چالش را بیشتر کنیم. افزایش قیمت ارز به صورت ناگهانی باعث می‌شود که سرمایه گذاران و فعالان حوزه اقتصادی به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن این تکانه، دچار چالش می‌شود.

وی تصریح کرد: مناطق آزاد کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای صادرات و حتی به جهش صادراتی کشور کمک کنند.

وی گفت: تلاش‌هایی در آغاز این تکانه توسط دولت انجام گرفته و قصد داشتیم تا این پدیده را کنترل کنیم. اما موفقت دولت باید بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

نهاوندیان با اشاره به نگرانی‌های موجود در زمینه تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: هم اکنون ذخیره استراتژیک کشور در بیشتر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد اما باید به مردم در این زمینه اطمینان کامل بدهیم. بر همین اساس، واردات کالاهای اساسی در مقابل صادرات، بدون تعرفه گمرکی برای همه صادرکننده‌ها آزاد شده است.