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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

تربیت تک بعدی براساس سند تحول بنیادین جایی در آموزش و پرورش ندارد

تربیت تک بعدی براساس سند تحول بنیادین جایی در آموزش و پرورش ندارد

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: تربیت تک بعدی براساس سند تحول بنیادین جایی در آموزش و پرورش ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش توجیهی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «طرح نماد» روز شنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، جمعی از مسئولان دادگستری و آموزش و پرورش در سال اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این همایش اظهار کرد: بهترین راهکار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خوب شدن حال جامعه توجه مضاعف به مدرسه و آموزش و پرورش است.

وی افزود: در طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) فضایی باید ایجاد شود تا دستگاه‌های مختلف در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به معلم کمک کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: تربیت تک بعدی براساس سند تحول بنیادین جایی در آموزش و پرورش ندارد.

وی یادآور شد: یکی از رسالت‌های مهم مدیران و معلمان، ایجاد فضای شاداب و لذت بخش یادگیری برای دانش آموزان باشد.

اجرای طرح نماد در ۱۵۷ مدرسه قزوین

عین اله صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قزوین نیز در ادامه از اجرای طرح نماد در ۱۵۱ مدرسه شهرستان البرز و شش مدرسه ناحیه یک خبر داد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش قزوین گفت: تأمین و ارتقای مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان با برنامه‌های مدرسه محور است.

وی در ادامه گزارشی از روند اجرایی این طرح طی دو سال گذشته ارائه کرد.

کد مطلب 4562971

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