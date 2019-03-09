به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با شرایطی متفاوت نسبت به نیم فصل نخست در لیگ برتر حضور پیدا کرده و خریدهای خارجی جدید این تیم بر خلاف خریدهای ابتدای فصل، از بهترین بازیکنان آنها هستند.

اضافه شدن ۳ بازیکن خارجی بعلاوه امید نورافکن و داریوش شجاعیان، ترافیک را در این تیم به شدت بالا برده و حالا رسیدن به ترکیب ثابت این تیم واقعاً سخت شده است. به همین جهت هستند بازیکنانی که در نیم فصل اول بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما در نیم فصل دوم با خطر بازی نکردن مواجه هستند.

میلاد زکی‌پور یکی از این بازیکنان است. وی که در ۱۳ بازی از ۱۵ بازی آبی پوشان در نیم فصل نخست حضور داشت و با ۱۰۷۹ دقیقه بازی یکی از پرکارترین بازیکنان این تیم بود، در نیم فصل دوم تنها در دو بازی اول و دوم حضور داشته و در ۴ بازی اخیر آبی پوشان حتی دقیقه‌ای بازی نکرده است.

روح الله باقری یکی از شاخص‌ترین بازیکنانی است که میزان بازی‌اش در نیم فصل دوم نسبت به نیم فصل اول تفاوت فاحش دارد. باقری در ۱۲ بازی از ۱۵ بازی نیم فصل نخست به میدان رفت و ۵۱۶ دقیقه هم بازی کرد. اما این بازیکن در نیم فصل دوم هنوز فرصت بازی پیدا نکرده است.

فرشاد محمدی مهر هم در ۸ بازی از نیم فصل اول به عنوان بازیکن ثابت و ذخیره فرصت بازی پیدا کرده بود و ۵۰۰ دقیقه در زمین بود، هنوز در نیم فصل دوم فرصت بازی پیدا نکرده است.

فضا برای مرتضی تبریزی از اواخر نیم فصل اول تنگ شده بود اما شرایط این مهاجم باتجربه در نیم فصل دوم بدتر هم شد. تبریزی در نیم فصل دوم دو بار در ترکیب ثابت قرار گرفت که در هر دو بازی تعویض شد، دو بار هم به عنوان بازیکن جانشین به زمین رفت و در دو بازی هم فرصت بازی پیدا نکرد.

جمع دقایق حضور تبریزی در نیم فصل دوم ۱۸۰ دقیقه است که این می‌تواند نشانه‌ای برای کمتر بازی کردن وی در نیم فصل دوم باشد.

با توجه به موجودی فعلی استقلال، شاید طبیعی باشد نفراتی مثل قائدی، میثم تیموری، رضا آذری و سجاد آقایی هم در نیم فصل دوم فرصت زیادی برای بازی داشته باشند.