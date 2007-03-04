برگزاری 3 آزمون در 17 اسفند / حضور 6 هزار دانشجو در آزمونهای پیش کارورزی، فلوشیپ و جامع علوم پایه

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای دانشجویان این رشته ها از ترم 4 به بعد برگزار می شود که در واقع آزمونی برای پایان دوره است که به صورت سراسری در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی افزود: در آزمون جامع علوم پایه پزشکی 2 هزار و 750 دانشجو شرکت می کنند و در صورت پذیرفته شدن می توانند وارد دوره بعدی آموزش پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شوند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون پیش کارورزی نیز با حضور حدود 3 هزار دانشجوی پزشکی که دو دوره علوم پایه و فیزیوپاتولوژی خود را به اتمام رسانده اند و در سال های پایانی رشته پزشکی به تحصیل می پردازند، برگزار می شود.

وی اضافه کرد: آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نیز به صورت غیرمتمرکز از سوی دانشگاه های پذیرنده دستیار فلوشیپ روز 17 اسفند ماه جاری در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد و زاهدان برگزار می شود.

طاهرنژاد گفت: کارتهای ورود به جلسه آزمون تمامی این داوطلبان یک روز پیش از برگزاری آزمون در محل معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی این دانشجویان توزیع می شود.

وی تأکید کرد: آزمون دانشجویان 3 دانشکده علوم پزشکی فسا، بیرجند و گناباد به دلیل تعداد کم دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک استان خود برگزار می شود.